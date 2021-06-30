На проспекте Дзержинского стала осыпаться «шахматная доска», вырезанная на дороге — почему ремонт идет неправильно

— Это, видимо, попытка владельца дороги провести ямочный ремонт в рамках устранения дефектов покрытия. То, что делается в данном случае, далеко от того, как это регламентируется в нормативных документах. Такая нарезка — это на уровне абсурда, на мой взгляд, — объяснил Александр Стефанов.



По его словам, в таких случаях стоит вырезать с покрытия сплошной кусок асфальта. Это ненамного увеличивает расход материала, при этом качество ремонта в будущем будет выше.

— Там площадь сопоставима: эти кусочки или карты очень близко расположены близко друг к другу, нелогично тратить время, ресурсы на то, чтобы вырезать. Экономии не достигается. Эффект от сплошной карты выше, это будет более долговечный ремонт, в дальнейшем будет проще обслуживание, — пояснил эксперт.