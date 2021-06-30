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На проспекте Дзержинского стала осыпаться «шахматная доска», вырезанная на дороге — почему ремонт идет неправильно

Публикуем снимки дороги, на которой застопорились работы

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Ямы наполняются водой во время дождя, а нижние слои покрытия разрушаются

Ямы наполняются водой во время дождя, а нижние слои покрытия разрушаются

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Рабочие остановили ямочный ремонт на изрезанном проспекте Дзержинского

В Новосибирске на проспекте Дзержинского простаивает ямочный ремонт. В начале недели здесь на дорожном полотне вырезали квадраты в местах, которые необходимо восстановить. Из-за таких работ дорога стала напоминать шахматную доску, по которой неудобно ездить на машинах. Третий день дорожники не могут залатать выемки, и асфальт начал сыпаться.

НГС поговорил с экспертом Александром Стефановым, координатором дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области. Он заявил, что работы проводят неправильно и объяснил, к чему могут привести нарушения в технологиях.

На месте также побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках, как дорога выглядит сейчас.

Ямы мешают и пешеходам

Ямы мешают и пешеходам

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— Это, видимо, попытка владельца дороги провести ямочный ремонт в рамках устранения дефектов покрытия. То, что делается в данном случае, далеко от того, как это регламентируется в нормативных документах. Такая нарезка — это на уровне абсурда, на мой взгляд, — объяснил Александр Стефанов.

По его словам, в таких случаях стоит вырезать с покрытия сплошной кусок асфальта. Это ненамного увеличивает расход материала, при этом качество ремонта в будущем будет выше.

— Там площадь сопоставима: эти кусочки или карты очень близко расположены близко друг к другу, нелогично тратить время, ресурсы на то, чтобы вырезать. Экономии не достигается. Эффект от сплошной карты выше, это будет более долговечный ремонт, в дальнейшем будет проще обслуживание, — пояснил эксперт.

Работы не проводят с начала недели

Работы не проводят с начала недели

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Еще один недостаток, по словам специалиста, — это долгий простой в работе. На проспекте Дзержинского ямы не латают с понедельника. Покрытие ослаблено из-за ям, в результате дорога сильнее разрушается.

— Этот технологический перерыв должен быть минимален. После нарезки карт нужно трафик, поток и нагрузку на основание без покрытия минимизировать, — говорит Александр Cтефанов. — Подрядчик обязан рассчитывать цикл таким образом, чтобы процесс укладки покрытия был потоковым. Простой в несколько дней или недель должен восприниматься как ЧП, как какая-то аварийная ситуация. Вот этой реакции, восприятия мы не видим.

Из-за ослабленного покрытия нагрузка на него увеличивается, что приводит к износу

Из-за ослабленного покрытия нагрузка на него увеличивается, что приводит к износу

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Эксперт уточнил, что в городе часто нет технических условий для того, чтобы огораживать проблемные участки дорог. Поэтому на них, как правило, ограничивают скорость движения транспорта.

Водителям на участке сложно не попасть в яму

Водителям на участке сложно не попасть в яму

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НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему ямы на проспекте не залатали и почему нарезку выполнили именно таким образом.

Простой в работе может негативно сказаться на качестве ремонта

Простой в работе может негативно сказаться на качестве ремонта

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Ранее НГС подготовил репортаж с улицы Большой в микрорайоне Дивногорский. В прошлом году там начали ремонт дороги, в результате ее сузили. После этого, местные жители вынуждены стоять в огромной пробке. Посмотрите, с чем они сталкиваются. В конце мая работы приостановили из-за проблем с документацией. Накануне, 23 июня, мэр Новосибирска заявил, что работы закончат на год раньше, чем планировали.

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