Дорогу на Большой отремонтируют на год раньше — работы там простаивали месяц

В Новосибирске на год раньше отремонтируют дорогу на Большой
Реконструкцию дороги на улице Большой от дома
— Несколько недель назад мы провели совещание под руководством областного прокурора, на котором было принято решение ускорить работы и вместо плановых двух лет отремонтировать этот участок за год. Такая задача поставлена. Работы дальше будут вестись с нарастающей интенсивностью, — сообщил во время выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть, его слова цитирует пресс-центр мэрии.
Подрядчиком работ выступает компания «Новосибирскавтодор». Ее руководитель Сергей Бабаджанов сообщил, что реконструкцию завершат раньше из-за переноса финансирования с 2022 на 2021 год. Ориентировочная дата окончания работ — 15 октября 2021 года. Ранее сообщалось, что работы должны завершить в октябре 2022 года.
Ремонт планируют возобновить сегодня, 29 июня, об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ранее жители микрорайона «Дивногорский», через который проходит участок ремонта, завалили редакцию НГС жалобами на утренние пробки. Заторы появляются из-за перекрытия полосы движения. Корреспонденты посетили микрорайон — посмотрите в фоторепортаже, с чем приходится сталкиваться автомобилистам.