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Дорогу на Большой отремонтируют на год раньше — работы там простаивали месяц

Реконструкцию планируют возобновить сегодня, 29 июня

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Работы планировали завершить в 2022 году

Работы планировали завершить в 2022 году

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В Новосибирске на год раньше отремонтируют дорогу на Большой

Реконструкцию дороги на улице Большой от дома № 582/1 до Колыванского кольца в Новосибирске планируют закончить в грядущем октябре, то есть на год раньше планируемого срока. В конце мая работы приостановили из-за недостатков в документации.

— Несколько недель назад мы провели совещание под руководством областного прокурора, на котором было принято решение ускорить работы и вместо плановых двух лет отремонтировать этот участок за год. Такая задача поставлена. Работы дальше будут вестись с нарастающей интенсивностью, — сообщил во время выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть, его слова цитирует пресс-центр мэрии.

Подрядчиком работ выступает компания «Новосибирскавтодор». Ее руководитель Сергей Бабаджанов сообщил, что реконструкцию завершат раньше из-за переноса финансирования с 2022 на 2021 год. Ориентировочная дата окончания работ — 15 октября 2021 года. Ранее сообщалось, что работы должны завершить в октябре 2022 года.

Ремонт планируют возобновить сегодня, 29 июня, об этом НГС рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ранее жители микрорайона «Дивногорский», через который проходит участок ремонта, завалили редакцию НГС жалобами на утренние пробки. Заторы появляются из-за перекрытия полосы движения. Корреспонденты посетили микрорайон — посмотрите в фоторепортаже, с чем приходится сталкиваться автомобилистам.

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ДивногорскийЛенинский районремонт дорогмэрия«Новосибирскавтодор»
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