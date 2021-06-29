Дорогу на Большой отремонтируют на год раньше — работы там простаивали месяц

Реконструкцию дороги на улице Большой от дома № 582/1 до Колыванского кольца в Новосибирске планируют закончить в грядущем октябре, то есть на год раньше планируемого срока. В конце мая работы приостановили из-за недостатков в документации.

— Несколько недель назад мы провели совещание под руководством областного прокурора, на котором было принято решение ускорить работы и вместо плановых двух лет отремонтировать этот участок за год. Такая задача поставлена. Работы дальше будут вестись с нарастающей интенсивностью, — сообщил во время выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть, его слова цитирует пресс-центр мэрии.