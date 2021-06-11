На Большой остановили строительство дороги — с чем это связано

В Новосибирске приостановили строительство дороги на улице Большой от дома №582/1 до Колыванского кольца. Участок проходит через микрорайоны «Дивногорский» и «Новомарусино». Подрядчик объясняет простои тем, что в документации заказчика есть неточности.



Ремонт выполняют на участке в 980 м, за него заплатят 239,18 млн рублей компании «Новосибирскавтодор». Заказчиком выступило муниципальное учреждение «Управление дорожного строительства». В мае стало известно, что люди по утрам долго стоят в пробке на улице Большой. Накануне, 10 июня, подрядчик сообщил, что сейчас ремонт остановили.