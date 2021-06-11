На Большой остановили строительство дороги — с чем это связано

В Новосибирске приостановили строительство дороги в двух микрорайонах
В Новосибирске приостановили строительство дороги на улице Большой от дома №582/1 до Колыванского кольца. Участок проходит через микрорайоны «Дивногорский» и «Новомарусино». Подрядчик объясняет простои тем, что в документации заказчика есть неточности.
Ремонт выполняют на участке в 980 м, за него заплатят 239,18 млн рублей компании «Новосибирскавтодор». Заказчиком выступило муниципальное учреждение «Управление дорожного строительства». В мае стало известно, что люди по утрам долго стоят в пробке на улице Большой. Накануне, 10 июня, подрядчик сообщил, что сейчас ремонт остановили.
— В процессе производств работ выявлены обстоятельства, о которых АО «Новосибирскавтодор» обязано уведомить заказчика и приостановить работы. В настоящий момент отсутствуют проектные решения, необходимые для продолжения работ по объектам, — сообщила пресс-служба компании.
«Новосибирскавтодор» добавил, что на месте проводились выездные совещания, на которых присутствовал заказчик. На них установили, какие меры нужно принять, чтобы продолжить работы. В компании также уточнили, что на данный момент заказчик не предоставил документы, которые законодательно разрешают ему вести работы. Сроки их подготовки пока неизвестны.
— До предоставления откорректированной технической документации и внесения соответствующих изменений в контракты, правовые основания для продолжения работ на объектах отсутствуют, — добавил Новосибирскавтодор.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда документацию исправят и направят заказчику.
Накануне, 11 июня, стало известно, что «Главгосэкспертиза» отправила на доработку документы на капитальный ремонт Октябрьского моста. Без нее не смогут установить сроки и стоимость работ.