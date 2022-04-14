«С этим тоже бардак в Новосибирске»: члены Общественной палаты РФ проверили работу нашего транспорта. Что это даст?
Трамваи неновые, на автобусах много рекламы, а водители маршруток смотрят телевизор
13 апреля представители Общественной палаты РФ решили проверить, как в Новосибирске работает общественный транспорт. Это одно из мероприятий форума «Сообщество», который проходит в новосибирском Экспоцентре. Для проверки эксперты выбрали маршруты, на которые новосибирцы часто жалуются в соцсетях. По итогам рейда городские и областные власти получат рекомендации по развитию общественного транспорта. Но главное, утверждают представители Общественной палаты, город сможет претендовать на участие в программах по обновлению подвижного состава. Как проверяли городской общественный транспорт и что не понравилось членам комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению, — в материале НГС.
Примерно за час до встречи трамвайная остановка «Кристалл» начала преображаться, потому что пути ловко освобождали от накопившегося мусора. Глобально изменить внешний вид площади Маркса вряд ли получится, разве что к приезду президента.
В этот раз в Новосибирск приехали член Общественной палаты РФ по территориальному и местному самоуправлению Илья Зотов и председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.
Проверку запланировали на маршрутах, которые чаще всего светились в негативных отзывах о работе в новосибирских пабликах.
— Надо сейчас посмотреть, как это всё выглядит на самом деле. Если мы говорим про маршрутное такси, жаловались на то, что водители фильмы смотрят или курят в салоне. Где-то карты не работают, — объяснил смысл мероприятия Илья Зотов. — С другой стороны, нужно посмотреть, что сделано городом, в каком состоянии общественный транспорт.
Трамвай
Проверка началась с трамвайного маршрута
— Ни отправления транспортного средства, ни прибытия, — отметил он. — Должна быть бегущая строка для слабослышащих.
Замечание логичное, потому что в новосибирском транспорте действительно иногда приходится определять остановки на ощупь. Это не заметят пассажиры, которые каждый день ездят на одном и том же маршруте. Остальным придется спрашивать у кондуктора, других пассажиров или открывать навигатор.
Поездка на трамвае была короткой — представители Общественной палаты вышли на следующей остановке — «Магазин "Телевизоры"». Проверяющим не понравилась трамвайная платформа и дорожная инфраструктура.
— Я вышел, меня тут же сшибли. Очень опасно. Трамвайная остановка должна быть отгорожена от автомобильного потока, — резюмировал эксперт и заметил, что нет никаких опознавательных знаков пешеходного перехода.
Остановки
Отдельное внимание представители Общественной палаты РФ уделили остановкам. По их мнению, это одно из самых слабых мест в городе.
— Мы видим, что состояние остановочных павильонов — это беда. Во многих местах павильоны остались в виде простых металлических конструкций, без графиков движения, не всегда в состоянии, которое можно назвать санитарным, — деликатно описывает новосибирские остановки Андрей Максимов. — Но коллеги из городских и региональных служб организации движения заверили, что в этом году будет проведена серьезная работа по модернизации этой части инфраструктуры. Будут установлены новые, современные, говорят, умные остановочные павильоны на основе государственно-частного партнерства. Идет речь о заключении договора концессии.
Но в начале апреля стало известно, что концессия на организацию новых умных остановок в Новосибирске снова осталась без инвестора из за того, что многие компании приостановили инвестпрограммы. Срок приема заявок продлили до начала мая.
Автобус
Для проверки работы автобусов выбрали маршрут
Во-первых, нет никакого павильона, во-вторых, место, где останавливается автобус, наполовину занято машинами. Это и была основная жалоба горожан, которая привела на проверку маршрута, объяснили представители Общественной палаты. То есть часто пассажирам приходится идти к автобусу через стихийную автопарковку.
— Транспорт должен подъезжать комфортно. На автобусной остановке машин быть не должно, — констатировал Илья Зотов. В идеале, конечно, должен быть павильон или навес, но для некоторых остановок допустимо их отсутствие, но подъезд должен быть беспрепятственный. Пока остановку «Магазин "Цветы"» можно идентифицировать по бордюру (или поребрику) и слегка покосившемуся знаку.
Доехали только до ГУМа. Во время поездки начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров обратил внимание, что здесь остановки всё-таки остановки. А Илья Зотов и Андрей Максимов возмутились обилием рекламы как снаружи, так и внутри автобуса. Вообще, экспертам показалось, что в Новосибирске как-то везде сильно много рекламы. Хоть и торговый город, но не до такой же степени.
— Самое простое, что можно сделать здесь и сейчас, — убрать лишнюю рекламу, которая находится в транспорте, — предложил начальнику управления пассажирских перевозок мэрии Владимиру Кондаурову Илья Зотов. — Человек, который здесь сидит, на местах для людей с инвалидностью, он смотрит вправо, чтобы видеть, где он едет. Но он не увидит ничего.
В ответ Владимир Кондауров напомнил, что муниципальных автобусов у нас меньше половины. Остальные принадлежат коммерческим перевозчикам, для которых это часть заработка. И если в автобусе объявляют остановки, реклама не нарушает правила безопасности. Пока возможность отказаться от рекламы есть у транспорта, который перешел на муниципальный контракт (сегодня это 14 городских маршрутов автобусов и маршруты Горэлектротранспорта).
Кстати, претензии к
Тариф и жетоны
— Вот скажите, 25 и 26 рублей — почему не установить одну цену? — поинтересовался Андрей Максимов тарифами в общественном транспорте. Представители городского и областного транспорта коротко объяснили, что этот вопрос находится в компетенции департамента по тарифам, который счел обоснованными именно эти цифры. Вспоминать, как в последний раз повышали тарифы в общественном транспорте, не стали. Кстати, тогда у городских властей тоже была мысль сделать единый тариф на всём общественном транспорте, в том числе в городской электричке.
Жетоны в метро, по мнению представителей Общественной палаты, — вчерашний день, да и вообще затратно. Например, предположили эксперты, их могут вывозить из города прибывшие сюда туристы.
Метро
Сначала представители ОП РФ проехали от площади Ленина до площади Маркса. Новосибирское метро назвали чуть ли не лучшим в стране: кардинальных жалоб нет, нормально работают трассы, есть разные способы оплаты, всё опрятно, ходит достаточно ритмично. Что касается пассажиропотока, вряд ли промежуток с 10 до 11 утра будет показательным — но давки не было, отметили эксперты.
Второй этап проверки метрополитена был во время поездки от станции «Площадь Маркса» до «Речного вокзала». Всем всё понравилось: свободно, чисто, бюджетно. Нашелся лишь один недостаток: «короткое».
— В Самаре на несколько станций меньше, чем здесь, и это в основном недоиспользованный ресурс. Сейчас там строятся новые станции, но меняется трамвайное сообщение, что не должно происходить. Все виды транспорта должны существовать рядом, — рассуждает про развитие метро Илья Зотов. — В целом, конечно, Новосибирску нужны деньги на строительство метрополитена. 74 миллиона в год перевозит — это колоссальная цифра.
На самом деле этот показатель даже выше: в 2021 году Новосибирский метрополитен перевез больше 75 миллионов пассажиров. До пандемии, в 2019 году, — больше 80 миллионов.
Маршрутка
Маршрутка 68 уже ждала группу проверяющих на остановке. Проверить маршрут решили из-за жалобы пассажиров на то, что во время поездки водитель смотрел телевизор. Кроме телевизора (никто не исключает человеческий фактор), членов Общественной палаты удивило, что здесь нужно рассчитываться наличкой. По словам Ильи Зотова, в последний раз он такое видел в Улан-Удэ.
— Переводить водителю через «Сбербанк Онлайн» нельзя, так вы поддерживаете нелегальный бизнес, — прокомментировал эксперт возможность перевести деньги водителю, если у вас вдруг нет налички.
Он подчеркнул, что в маршрутке должен быть безналичный расчет, причем желательно для самостоятельной оплаты, чтобы не отвлекать водителя.
Автовокзал
Автовокзал на Гусинобродском шоссе решили проверить не потому, что там были жалобы, объяснил Илья Зотов. А посмотреть, как в принципе может выглядеть новый автовокзал, потому что в стране их не так часто строят.
Главная боль горожан — транспорт до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Но почему-то больше говорили про неработающие в здании кондиционеры и лишь вскользь упомянули о том, что трамвайная линия к автовокзалу еще строится.
Выбор маршрутов
Эксперты Общественной палаты РФ объяснили выбор маршрутов для рейда жалобами пассажиров в соцсетях. Но кроме проверок с городскими чиновниками они планируют самостоятельно протестировать транспорт, уже за рамками официальных мероприятий. Без камер, чтобы получить более объективную картину, потому что официальные проверки и неофициальные почему-то часто отличаются друг от друга.
Что это даст Новосибирску
Андрей Максимов говорит, что проверка работы общественного транспорта в городах — это обязательное мероприятие в рамках форума. Такие же проверки проходят в разных городах, и есть результаты.
— Обычно это дает очень серьезный импульс, чтобы чиновники задвигались, — уверен он. — Чтобы начали не только устранять те конкретные недостатки, которые мы выявили. Но и на систему смотреть. Мы видим не очень хорошее состояние остановочных павильонов, отсутствие систем оплаты. Конечно, обновление парка транспортных средств — самая сложная задача, но даже такого рода движения очень четко прослеживаются в результате.
Во всяком случае, точно решаются вопросы, где нужно гораздо меньше затрат. Например, система оплаты, разметка пешеходных переходов.
— Ощутимые результаты — появление выделенных полос. В ряде городов даже этого нет, — подводит итоги таких проверок в Новосибирске Илья Зотов. — Сейчас нужно выстроить светофорную систему, выстроить работу камер, которые будут фиксировать нарушителей, выезжающих на эту полосу. Таким образом мы сделаем возможность беспрепятственного проезда общественного транспорта. Должна быть неотвратимость наказания, сейчас этого нет. Выделенки должны появляться по всему городу. Каким-то образом должно развиваться парковочное пространство, потому что с этим тоже бардак в Новосибирске. Хотим мы этого или нет, но город не может зависеть только от автомобилистов, иначе он задохнется.
Деньги на транспорт
По итогам проверки сделают отчет о работе общественного транспорта Новосибирска. Там укажут все найденные недостатки. И есть шанс, что появится возможность попасть в программу на обновление транспорта. Правда для этого, наверное, нужно было прокатиться на самых старых троллейбусах и посмотреть, как выглядят годами не ремонтированные трамвайные пути.
— Мы посмотрели трамвайные и автобусные маршруты, работу метрополитена. Есть существенные недочеты, которые легко устранимы. И они уже взяты на контроль. Это и работа кондиционеров на автовокзале, и работа звуковых информаторов в общественном транспорте для слабовидящих. Это крайне значимый вопрос, — подытожил Илья Зотов. — Также взят на контроль вопрос обилия рекламы, закрывающей пространство города. Невозможно понять, в какой части города ты находишься. И этот вопрос требуется устранить для того, чтобы сделать транспорт комфортным.
Однако ключевым моментом он всё же назвал необходимость выделения федеральной поддержки на строительство метрополитена, обновление автобусов и электротранспорта.
— По итогам проверки мы готовим перечень рекомендаций в адрес органов власти. Что поправить, что изменить — с точечным указанием маршрутов. Более того, по итогу мы планируем проводить работу на федеральном уровне в части выделения денежных средств на достройку метро, — пообещал он. — Возможно включение Новосибирска в программу городского электрического транспорта. На эту программу зарезервировано 400 миллиардов рублей для 13 городов. Хотелось бы, чтобы Новосибирск тоже в этой программе участвовал.
Новосибирск не попадет в программу, если не будет соответствующих заявок от местных властей.
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