«С этим тоже бардак в Новосибирске»: члены Общественной палаты РФ проверили работу нашего транспорта. Что это даст?

Примерно за час до встречи трамвайная остановка «Кристалл» начала преображаться, потому что пути ловко освобождали от накопившегося мусора. Глобально изменить внешний вид площади Маркса вряд ли получится, разве что к приезду президента.

В этот раз в Новосибирск приехали член Общественной палаты РФ по территориальному и местному самоуправлению Илья Зотов и председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов.



Проверку запланировали на маршрутах, которые чаще всего светились в негативных отзывах о работе в новосибирских пабликах.

— Надо сейчас посмотреть, как это всё выглядит на самом деле. Если мы говорим про маршрутное такси, жаловались на то, что водители фильмы смотрят или курят в салоне. Где-то карты не работают, — объяснил смысл мероприятия Илья Зотов. — С другой стороны, нужно посмотреть, что сделано городом, в каком состоянии общественный транспорт.

