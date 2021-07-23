На линию выходят два модных трамвая, на которые потратили почти 40 миллионов. Показываем, как они выглядят

На улицы Новосибирска выходят два новых трамвая из Белоруссии
На маршруты левобережья выходят два вагона, модернизированных российско-белорусским предприятием «Белкоммунмаш» («БКМ-Сибирь»). На них потратили почти 40 миллионов рублей. Теперь в вагонах новые токоприемники и табло для водителей автомобилей.
Новые вагоны «БКМ-Сибирь» показали накануне их обкатки (когда вагон ходит по маршруту без пассажиров, чтобы проверить работу всех систем). После обкатки в субботу один вагон выйдет на маршрут
В этом году это первый выпуск трамваев «БКМ-Сибирь». До конца года планируется модернизировать еще три вагона из Белоруссии.
Директор предприятия Александр Евдокимов напомнил, что предприятие занимается модернизацией вагонов уже 4 года. За это время на линию выпустили 34 трамвая (включая два вагона, которые выйдут на линию в ближайшие дни). В этом году на маршруты города выйдут еще 3 вагона. По его словам, сегодня модернизация одного вагона обходится примерно в 19 миллионов рублей.
По информации МКП «Горэлектротранспорт», в этом году в вагонах четыре новинки.
Первая — новый цветной монитор на панели управления для водителей.
— Информативность лучше, больше показаний — напряжения, скорости, — рассказал директор Кировского трамвайного депо Ринат Гимазов. — У нового табло больше срок службы, лучше контрастность.
Второе — теперь зимой в вагонах станет теплее, так как теперь шесть отопителей вместо четырех.
— То есть гораздо мощнее и очень быстро нагреваются, тепло будет ощутимее, — уточнил директор депо. — 30 киловатт отопления — это для Сибири довольно неплохо.
Помимо мощностей отопителей, температура внутри салона зависит еще от нескольких факторов, в частности, от пассажиропотока и, соответственно, количества времени, когда двери вагона остаются открытыми.
Теперь в обновленных вагонах и новый вид токоприемника — полупантограф. Сейчас это более устойчивый токосъем с контактной сети.
— Если предыдущие вагоны у нас ходили с пантографами, то здесь уже полупантограф, — уточнил Ринат Гимазов. — Он меньше весит, меньше изнашивается, проще конструкция. По его словам, для пассажиров это будет заметнее по снижению уровня так называемого грохота, так как новый токоприемник меньше реагирует на колебания.
В новых трамваях рядом с маршрутным указателем есть табло «Внимание, выходят пассажиры». Это сделано для безопасности, чтобы привлечь внимание водителей автотранспорта, который едет в попутном направлении.
— В Новосибирске много необособленных трамвайных путей, соответственно мы высаживаем и садим пассажиров на проезжую часть или на островки безопасности, — объяснил директор Кировского трамвайного депо. — Табло помогает нам информировать проезжающий в попутном направлении транспорт. После того, как прошла посадка-высадка пассажиров, вагон закрывает двери, начинает движение, и появляется красивая надпись «Спасибо».
Первый модернизированный белорусский трамвай выпустили в 2017 году. А недавно на маршрут № 14 выпустили вагон с кондиционером из партии московских трамваев.