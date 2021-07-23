На линию выходят два модных трамвая, на которые потратили почти 40 миллионов. Показываем, как они выглядят

На маршруты левобережья выходят два вагона, модернизированных российско-белорусским предприятием «Белкоммунмаш» («БКМ-Сибирь»). На них потратили почти 40 миллионов рублей. Теперь в вагонах новые токоприемники и табло для водителей автомобилей.



Новые вагоны «БКМ-Сибирь» показали накануне их обкатки (когда вагон ходит по маршруту без пассажиров, чтобы проверить работу всех систем). После обкатки в субботу один вагон выйдет на маршрут № 18 , второй — уже на следующей неделе на маршрут № 2 .