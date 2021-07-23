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На линию выходят два модных трамвая, на которые потратили почти 40 миллионов. Показываем, как они выглядят

Теперь в белорусских трамваях цветной монитор и табло благодарности водителям

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Новый вагон БКМ-Сибирь выйдет на линию уже в субботу, 24 июля

Новый вагон БКМ-Сибирь выйдет на линию уже в субботу, 24 июля

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На улицы Новосибирска выходят два новых трамвая из Белоруссии

На маршруты левобережья выходят два вагона, модернизированных российско-белорусским предприятием «Белкоммунмаш» («БКМ-Сибирь»). На них потратили почти 40 миллионов рублей. Теперь в вагонах новые токоприемники и табло для водителей автомобилей.

Новые вагоны «БКМ-Сибирь» показали накануне их обкатки (когда вагон ходит по маршруту без пассажиров, чтобы проверить работу всех систем). После обкатки в субботу один вагон выйдет на маршрут № 18, второй — уже на следующей неделе на маршрут № 2.

Российско-белорусское предприятие БКМ-Сибирь работает уже 4 года, за это время модернизировали 34 вагона

Российско-белорусское предприятие БКМ-Сибирь работает уже 4 года, за это время модернизировали 34 вагона

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В этом году это первый выпуск трамваев «БКМ-Сибирь». До конца года планируется модернизировать еще три вагона из Белоруссии.

Новое цветной табло для водителей теперь более информативно

Новое цветной табло для водителей теперь более информативно

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Директор предприятия Александр Евдокимов напомнил, что предприятие занимается модернизацией вагонов уже 4 года. За это время на линию выпустили 34 трамвая (включая два вагона, которые выйдут на линию в ближайшие дни). В этом году на маршруты города выйдут еще 3 вагона. По его словам, сегодня модернизация одного вагона обходится примерно в 19 миллионов рублей.

В вагоне теперь есть табло для водителей попутного транспорта

В вагоне теперь есть табло для водителей попутного транспорта

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По информации МКП «Горэлектротранспорт», в этом году в вагонах четыре новинки.

Первая — новый цветной монитор на панели управления для водителей.

Вместо 4 отопителей теперь будет 6

Вместо 4 отопителей теперь будет 6

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— Информативность лучше, больше показаний — напряжения, скорости, — рассказал директор Кировского трамвайного депо Ринат Гимазов. — У нового табло больше срок службы, лучше контрастность.

Второе — теперь зимой в вагонах станет теплее, так как теперь шесть отопителей вместо четырех.

В трамвае 29 сидячих мест, всего вагон рассчитан на 130 пассажиров. Есть площадка для размещения инвалидной коляски

В трамвае 29 сидячих мест, всего вагон рассчитан на 130 пассажиров. Есть площадка для размещения инвалидной коляски

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— То есть гораздо мощнее и очень быстро нагреваются, тепло будет ощутимее, — уточнил директор депо. — 30 киловатт отопления — это для Сибири довольно неплохо.

Помимо мощностей отопителей, температура внутри салона зависит еще от нескольких факторов, в частности, от пассажиропотока и, соответственно, количества времени, когда двери вагона остаются открытыми.

Теперь в обновленных вагонах и новый вид токоприемника — полупантограф. Сейчас это более устойчивый токосъем с контактной сети.

Новый токоприемник — одна из новинок модернизации в этом году

Новый токоприемник — одна из новинок модернизации в этом году

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— Если предыдущие вагоны у нас ходили с пантографами, то здесь уже полупантограф, — уточнил Ринат Гимазов. — Он меньше весит, меньше изнашивается, проще конструкция. По его словам, для пассажиров это будет заметнее по снижению уровня так называемого грохота, так как новый токоприемник меньше реагирует на колебания.

В новых трамваях рядом с маршрутным указателем есть табло «Внимание, выходят пассажиры». Это сделано для безопасности, чтобы привлечь внимание водителей автотранспорта, который едет в попутном направлении.

Табло для водителей автотранспорта сделали для безопасности пассажиров траваев

Табло для водителей автотранспорта сделали для безопасности пассажиров траваев

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— В Новосибирске много необособленных трамвайных путей, соответственно мы высаживаем и садим пассажиров на проезжую часть или на островки безопасности, — объяснил директор Кировского трамвайного депо. — Табло помогает нам информировать проезжающий в попутном направлении транспорт. После того, как прошла посадка-высадка пассажиров, вагон закрывает двери, начинает движение, и появляется красивая надпись «Спасибо».

На модернизацию одного вагона мэрия тратит около 19 млн рублей

На модернизацию одного вагона мэрия тратит около 19 млн рублей

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Первый модернизированный белорусский трамвай выпустили в 2017 году. А недавно на маршрут № 14 выпустили вагон с кондиционером из партии московских трамваев.

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Горэлектротранспортобщественный транспортбелорусские трамваи
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