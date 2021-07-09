На линию в Новосибирске запустили отремонтированный московский трамвай — смотрим, как он выглядит

Московский трамвай отремонтировали и запустили в Новосибирске
Трамвай, который вышел из эксплуатации в Москве в 2020 году, запустили 9 июля в Новосибирске на маршрут
Таких трамваев в Новосибирск поступило 10 штук, это модель 71–619А. Это уже второй трамвай, который начал ездить по новосибирским улицам: он после капитального ремонта, с кондиционером и возможностью бесконтактно оплатить проезд. Этот трамвай должен проработать не менее 10 лет.
— Трамвай новой для города модели. Сам по себе трамвай не новый, он получен аналогичным образом, как мы получали предыдущие партии из города Москвы. Эти трамвайные вагоны вышли из эксплуатации из-за быстрой смены поколений подвижного состава. Москва может себе это позволить. Трамвай годный к эксплуатации, — рассказал
Сегодня стало известно, что в Новосибирске на 10 дней закрываются два трамвайных маршрута. Изменения, сообщили в мэрии Новосибирска, связаны с ремонтом трамвайных путей в Дзержинском районе.