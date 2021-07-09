На линию в Новосибирске запустили отремонтированный московский трамвай — смотрим, как он выглядит

Трамвай, который вышел из эксплуатации в Москве в 2020 году, запустили 9 июля в Новосибирске на маршрут № 14 . Вагон был выпущен в 2007 году в Челябинской области.

Таких трамваев в Новосибирск поступило 10 штук, это модель 71–619А. Это уже второй трамвай, который начал ездить по новосибирским улицам: он после капитального ремонта, с кондиционером и возможностью бесконтактно оплатить проезд. Этот трамвай должен проработать не менее 10 лет.