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На линию в Новосибирске запустили отремонтированный московский трамвай — смотрим, как он выглядит

Это первый в городе трамвай с кондиционером

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Это первый трамвай в Новосибирске с кондиционером, рассказал главный инженер МКПБ Максим Келлер

Это первый трамвай в Новосибирске с кондиционером, рассказал главный инженер МКПБ Максим Келлер

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Московский трамвай отремонтировали и запустили в Новосибирске

Трамвай, который вышел из эксплуатации в Москве в 2020 году, запустили 9 июля в Новосибирске на маршрут № 14. Вагон был выпущен в 2007 году в Челябинской области.

Таких трамваев в Новосибирск поступило 10 штук, это модель 71–619А. Это уже второй трамвай, который начал ездить по новосибирским улицам: он после капитального ремонта, с кондиционером и возможностью бесконтактно оплатить проезд. Этот трамвай должен проработать не менее 10 лет.

— Трамвай новой для города модели. Сам по себе трамвай не новый, он получен аналогичным образом, как мы получали предыдущие партии из города Москвы. Эти трамвайные вагоны вышли из эксплуатации из-за быстрой смены поколений подвижного состава. Москва может себе это позволить. Трамвай годный к эксплуатации, — рассказал и. о. начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.

В трамвае новые для Новосибирска технические принципы: тяговый электропривод переменного тока, он на синхронных двигателях, энергосберегающий и не затратный

В трамвае новые для Новосибирска технические принципы: тяговый электропривод переменного тока, он на синхронных двигателях, энергосберегающий и не затратный

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Трамвай возвращает электроэнергию в сеть. В городе несколько вагонов, которые делают так же, но они белорусского производства

Трамвай возвращает электроэнергию в сеть. В городе несколько вагонов, которые делают так же, но они белорусского производства

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Всего в 2020 году было получено 10 трамваев. Это второй вагон, который прошел ремонт и проверки

Всего в 2020 году было получено 10 трамваев. Это второй вагон, который прошел ремонт и проверки

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В вагоне есть ряд технических новшеств. Например, электроприемник установлен новой модели. Он эффективнее, чем приемники на других трамваях

В вагоне есть ряд технических новшеств. Например, электроприемник установлен новой модели. Он эффективнее, чем приемники на других трамваях

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Все московские трамваи будут двигаться по правому берегу. В вагоне установлена валидаторная система, то есть проезд можно будет оплатить карточкой. Но кондукторы будут продолжать работать на маршруте и собирать наличные деньги. Это первый трамвай в Новосибирске с кондиционером. Он должен проработать не менее 10 лет

Все московские трамваи будут двигаться по правому берегу. В вагоне установлена валидаторная система, то есть проезд можно будет оплатить карточкой. Но кондукторы будут продолжать работать на маршруте и собирать наличные деньги. Это первый трамвай в Новосибирске с кондиционером. Он должен проработать не менее 10 лет

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Помимо новых трамваев, власти пытаются решить проблему с инфраструктурой. Особенно необходимы в городе посадочные пункты с платформами. Сейчас на многих остановках приходится выходить на проезжую часть

Помимо новых трамваев, власти пытаются решить проблему с инфраструктурой. Особенно необходимы в городе посадочные пункты с платформами. Сейчас на многих остановках приходится выходить на проезжую часть

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В этом году запланировано построить 18 посадочных пунктов, 11 из них уже практически завершены. В прошлом году установили 14 посадочных платформ

В этом году запланировано построить 18 посадочных пунктов, 11 из них уже практически завершены. В прошлом году установили 14 посадочных платформ

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Трамвай маршрута <nobr class="_">№ 14</nobr> имеет свои преимущества, потому что это выделенный транспорт, без пробок

Трамвай маршрута № 14 имеет свои преимущества, потому что это выделенный транспорт, без пробок

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Московский трамвай будет ходить по маршруту <nobr class="_">№ 14</nobr>, который двигается от площади Калинина до Сада Мичуринцев. Перед отправкой вагон прошел техническое обслуживание, как рассказал главный инженер МКПБ Максим Келлер. В вагоне, в частности, поменяли напольное покрытие, сделали косметический ремонт

Московский трамвай будет ходить по маршруту № 14, который двигается от площади Калинина до Сада Мичуринцев. Перед отправкой вагон прошел техническое обслуживание, как рассказал главный инженер МКПБ Максим Келлер. В вагоне, в частности, поменяли напольное покрытие, сделали косметический ремонт

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В трамвае установлена валидаторная система, то есть проезд можно будет оплатить карточкой. Но кондукторы будут продолжать работать на маршруте и собирать наличные деньги. Третий вагон готов на 90 процентов, на следующей неделе он уже может выйти на линию. До конца года планируют ввести в эксплуатацию оставшиеся семь

В трамвае установлена валидаторная система, то есть проезд можно будет оплатить карточкой. Но кондукторы будут продолжать работать на маршруте и собирать наличные деньги. Третий вагон готов на 90 процентов, на следующей неделе он уже может выйти на линию. До конца года планируют ввести в эксплуатацию оставшиеся семь

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Сегодня стало известно, что в Новосибирске на 10 дней закрываются два трамвайных маршрута. Изменения, сообщили в мэрии Новосибирска, связаны с ремонтом трамвайных путей в Дзержинском районе.

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пробкитрамвайтранспорт
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