В Новосибирске временно закрывают два трамвайных маршрута

В Новосибирске на 10 дней закрываются два трамвайных маршрута. Изменения, сообщили в мэрии Новосибирска, связаны с ремонтом трамвайных путей в Дзержинском районе.
— С 23:30 9 июля до 05:00 19 июля закрываются трамвайные маршруты
Также в пресс-центре мэрии добавили, из-за ремонта и временного закрытия трамвайных маршрутов
- № 44 «Новосибирский автовокзал — Главный» — «М. "Березовая роща"» — «Новосибирский автовокзал — Главный (кольцевой)»;
- № 44а «Цветущая Плющиха» — «Дом Ленина» — «Цветущая Плющиха (кольцевой)»;
- № 48 «Цветущая Плющиха» — «Колледж им.
Н. А. Лунина»;
- № 51 «Автопорт "Калининский"» — «Вокзал "Новосибирск-Главный"».
По этим маршрутам горожане могут ездить со скидкой 50% от установленного тарифа за наличный расчет при предъявлении «Карты Школьника», «Карты Студента», «Социальной карты» и Единого социального проездного билета (ЕСПБ).
— При совершении поездки вне указанного участка оплата за проезд осуществляется по полной стоимости действующего тарифа. Установленная временная льгота предоставляется для льготных категорий граждан как альтернативная возможность транспортного обслуживания на период проведения капитального ремонта трамвайных путей и обеспечения пассажирских перевозок в направлении проспекта Дзержинского и Гусинобродского шоссе, — добавили в пресс-службе мэрии.
В конце июня стало известно, что власти к 2030 году пустят трамвай в село Каменка. Жители села Каменка уже несколько лет жалуются на пробки: в селе за счет новых микрорайонов постоянно увеличивается число жителей, а единственная дорога в Новосибирск упирается в «бутылочное горлышко», с которого начинается проспект Дзержинского.