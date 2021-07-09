В Новосибирске временно закрывают два трамвайных маршрута

В Новосибирске на 10 дней закрываются два трамвайных маршрута. Изменения, сообщили в мэрии Новосибирска, связаны с ремонтом трамвайных путей в Дзержинском районе.



— С 23:30 9 июля до 05:00 19 июля закрываются трамвайные маршруты № 11 и 14. Это связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей по улице Волочаевской, который проводится с 29 мая по 30 августа . На этот период будет запущен дополнительный маршрут трамвая № 33 «Площадь им. Калинина» — «Золотая горка», — сообщили в пресс-службе мэрии.