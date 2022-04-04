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Каким хотят сделать новый метромост в Новосибирске: проект будущей эстакады

Его планируют украсить светодиодными пикселями

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Проект должны одобрить в правительстве

Проект должны одобрить в правительстве

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В Новосибирске губернатору и мэру представили визуализацию варианта обновления эстакады метромоста. Ее представляли начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло и генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

— Концепция обновленной эстакады метромоста соответствует всем современным техническим решениям и позволяет выдержать единый архитектурный и цветовой ансамбль как с примыкающей станцией метро «Спортивная», так и с Ледовым дворцом спорта, — сообщили в пресс-службе «СпецТрансСтрой».

Метромост может по-разному светиться

Метромост может по-разному светиться

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Проектировщики проекта разработали освещение моста так, что программируемые светодиодные пиксели интегрированы в облицовку. Это позволит статично подсвечивать эстакаду и выводить любые формы и текст на ней. Как утверждают в пресс-службе «СпецТрансСтрой», это позволит отражать современный стиль мегаполиса.

— В случае согласования и одобрения проекта город получит современный уникальный знаковый объект транспортной инфраструктуры. Это важный штрих к созданию столичного облика города, — уточнили в пресс-службе «СпецТрансСтрой».

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокуса», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». Фирма получала контракты на строительство трамвайных путей в районе Гусинобродского шоссе, дороги Барышево — Орловка — Кольцово, реконструкцию площади Лыщинского. В 2020 году выручка компании составила 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,5 миллиона.

Монтаж сэндвич-панелей платформы по второму пути «Спортивной» выполнен на 95%. Посмотрите, как выглядит будущая станция изнутри.

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