Каким хотят сделать новый метромост в Новосибирске: проект будущей эстакады

В Новосибирске губернатору и мэру представили визуализацию варианта обновления эстакады метромоста. Ее представляли начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло и генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.
— Концепция обновленной эстакады метромоста соответствует всем современным техническим решениям и позволяет выдержать единый архитектурный и цветовой ансамбль как с примыкающей станцией метро «Спортивная», так и с Ледовым дворцом спорта, — сообщили в пресс-службе «СпецТрансСтрой».
Проектировщики проекта разработали освещение моста так, что программируемые светодиодные пиксели интегрированы в облицовку. Это позволит статично подсвечивать эстакаду и выводить любые формы и текст на ней. Как утверждают в пресс-службе «СпецТрансСтрой», это позволит отражать современный стиль мегаполиса.
— В случае согласования и одобрения проекта город получит современный уникальный знаковый объект транспортной инфраструктуры. Это важный штрих к созданию столичного облика города, — уточнили в пресс-службе «СпецТрансСтрой».
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «СпецТрансСтрой» зарегистрирована
Монтаж сэндвич-панелей платформы по второму пути «Спортивной» выполнен на 95%. Посмотрите, как выглядит будущая станция изнутри.