Что сейчас происходит на стройке «Спортивной»? Рассматриваем фото изнутри

Монтаж сэндвич-панелей платформы по второму пути «Спортивной» выполнен на 95%. Об этом сообщил генеральный подрядчик стройки «Спецтрансстрой».
— По своей конструкции «Спортивная» похожа на «Речной вокзал»: пути расположены посередине, платформы — по бокам. По краям платформы поставят глухие перегородки из сэндвич-панелей, в них оборудуют раздвижные двери, которые будут открываться вместе с дверями поезда, — рассказал генеральный директор Компании Сергей Арапов.
Из-за этого галерея метромоста останется холодной, а перроны — теплыми, с температурой не менее 15 градусов тепла. Для отсечения морозного воздуха из галереи зимой будут задействовать «тепловые завесы».
На 30% готовы лифты и панорамные окна пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста. Там планируют установить 4 лифта и лифтовые павильоны со стеклянными витражами.
Кроме того, рабочие на станции выполняют облицовку стен.
— Метростроители работают над внутренней отделкой помещений и облицовкой стен вестибюля
Для внутреннего оформления закупили гранит четырех оттенков — три серого и один «клен» — оранжевый.
В феврале на станции запустили отопление, а в марте там заработала первая платформенная дверь. Всего таких будет 20.
На прошлой неделе в «Метро Мир» проходили обыски. Из-за этого у «Спецтрансстроя» изъяли часть документов.