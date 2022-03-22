Что сейчас происходит на стройке «Спортивной»? Рассматриваем фото изнутри

Монтаж сэндвич-панелей платформы по второму пути «Спортивной» выполнен на 95%. Об этом сообщил генеральный подрядчик стройки «Спецтрансстрой».

— По своей конструкции «Спортивная» похожа на «Речной вокзал»: пути расположены посередине, платформы — по бокам. По краям платформы поставят глухие перегородки из сэндвич-панелей, в них оборудуют раздвижные двери, которые будут открываться вместе с дверями поезда, — рассказал генеральный директор Компании Сергей Арапов.

Из-за этого галерея метромоста останется холодной, а перроны — теплыми, с температурой не менее 15 градусов тепла. Для отсечения морозного воздуха из галереи зимой будут задействовать «тепловые завесы».