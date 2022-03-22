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Тема дняЧто происходит на стройке «Спортивной»?
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Что сейчас происходит на стройке «Спортивной»? Рассматриваем фото изнутри

По конструкции станция будет похожа на «Речной вокзал»

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«Спецтрансстрой» показал, какие работы идут на станции сейчас

«Спецтрансстрой» показал, какие работы идут на станции сейчас

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Монтаж сэндвич-панелей платформы по второму пути «Спортивной» выполнен на 95%. Об этом сообщил генеральный подрядчик стройки «Спецтрансстрой».

— По своей конструкции «Спортивная» похожа на «Речной вокзал»: пути расположены посередине, платформы — по бокам. По краям платформы поставят глухие перегородки из сэндвич-панелей, в них оборудуют раздвижные двери, которые будут открываться вместе с дверями поезда, — рассказал генеральный директор Компании Сергей Арапов.

Из-за этого галерея метромоста останется холодной, а перроны — теплыми, с температурой не менее 15 градусов тепла. Для отсечения морозного воздуха из галереи зимой будут задействовать «тепловые завесы».

Станцию оформят в сером и оранжевом оттенках

Станцию оформят в сером и оранжевом оттенках

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На 30% готовы лифты и панорамные окна пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста. Там планируют установить 4 лифта и лифтовые павильоны со стеклянными витражами.

Монтаж металлоконструкций на первом пути выполнен на 90%

Монтаж металлоконструкций на первом пути выполнен на 90%

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Кроме того, рабочие на станции выполняют облицовку стен.

— Метростроители работают над внутренней отделкой помещений и облицовкой стен вестибюля № 2 и входа № 2, расположенного со стороны дамбы Октябрьского моста, — сообщили в «Спецтрансстрое».

Для внутреннего оформления закупили гранит четырех оттенков — три серого и один «клен» — оранжевый.

Пешеходный переход к «Спортивной» состоит из двух надземных эстакад и подземного железобетонного тоннеля. Его пропускная способность — 4500 человек в час

Пешеходный переход к «Спортивной» состоит из двух надземных эстакад и подземного железобетонного тоннеля. Его пропускная способность — 4500 человек в час

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Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов

Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов

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По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит»

По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит»

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Последний аукцион на строительство последнего этапа «Спортивной» провели <a href="https://ngs.ru/text/transport/2021/12/30/70351688/" class="_" target="_blank">в конце декабря</a>. Стоимость работ составила <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/01/12/70369979/" class="_" target="_blank">631,2 миллиона рублей</a>

Последний аукцион на строительство последнего этапа «Спортивной» провели в конце декабря. Стоимость работ составила 631,2 миллиона рублей

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В феврале на станции запустили отопление, а в марте там заработала первая платформенная дверь. Всего таких будет 20.

На прошлой неделе в «Метро Мир» проходили обыски. Из-за этого у «Спецтрансстроя» изъяли часть документов.

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