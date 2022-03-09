На «Спортивной» заработала платформенная дверь — прибывающие поезда вы видеть не сможете

«Спортивную» изначально планировали построить к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Но чемпионат в Новосибирске отменили, при этом «Спортивную» пообещали достроить как положено. Запуск станции намечен к 2022 году. 16 февраля ее подключили к отоплению.