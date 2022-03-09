На «Спортивной» заработала платформенная дверь — прибывающие поезда вы видеть не сможете

На станции метро «Спортивная» провели первые испытания платформенной двери — оборудование работает исправно и реагирует на движение.
Специалисты отрабатывали безопасность работы створок, которые не должны зажимать людей. Платформа будет закрыта — прибывающие поезда пассажиры видеть не смогут.
Как объяснили в «СпецТрансСтрой», проверку пока проводили ночью в холоде. Следующая будет уже днем.
Всего на станции установят 20 дверей таких дверей на двух платформах — по 10 на каждой.
Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит».
Раздвижные двери на будущей станции метро «Спортивная» будут открываться одновременно с дверями вагонов. Раньше такого в новосибирском метрополитене не было, подобные есть только в Санкт-Петербурге.
«Спортивную» изначально планировали построить к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Но чемпионат в Новосибирске отменили, при этом «Спортивную» пообещали достроить как положено. Запуск станции намечен к 2022 году. 16 февраля ее подключили к отоплению.