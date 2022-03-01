«Нам необходимо принять современные реалии»: министр спорта НСО высказался об отмене МЧМ по хоккею в Новосибирске

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал решение Международной федерации хоккея об отмене проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в России. Решение федерации было озвучено на официальном сайте 28 февраля .





— Как вы знаете, наш регион получил право провести этот международный турнир в мае 2018 года. За три года была проделана огромная работа по всем направлениям — от создания необходимой инфраструктуры до разработки культурной и волонтерской программ. Это и гостиницы, и транспортная логистика, развязки, станция метро и многое другое, — отметил министр. — Да, сегодня, когда политика вмешалась в большой спорт, нам необходимо принять современные реалии.