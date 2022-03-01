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Тема дняМЧМ по хоккею отменили в Новосибирске
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«Нам необходимо принять современные реалии»: министр спорта НСО высказался об отмене МЧМ по хоккею в Новосибирске

Новый ЛДС будет достроен в срок

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Город лишился права проведения МЧМ

Город лишился права проведения МЧМ

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Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал решение Международной федерации хоккея об отмене проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в России. Решение федерации было озвучено на официальном сайте 28 февраля.


— Как вы знаете, наш регион получил право провести этот международный турнир в мае 2018 года. За три года была проделана огромная работа по всем направлениям — от создания необходимой инфраструктуры до разработки культурной и волонтерской программ. Это и гостиницы, и транспортная логистика, развязки, станция метро и многое другое, — отметил министр. — Да, сегодня, когда политика вмешалась в большой спорт, нам необходимо принять современные реалии.

Но новая ледовая арена при этом будет сдана в срок, а станция метро также откроется.

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МЧМ по хоккею должен был пройти с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске. В Новосибирске к нему строится масштабный имиджевый спортивный объект — новая ледовая арена на 10,5 тысячи мест общей площадью 66 тысяч квадратных метров с прилегающей территорией на берегу реки Оби.

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ЛДСМЧМ-2023Украина
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