Силовики изъяли документы у строителей станции метро «Спортивная» в Новосибирске

В Новосибирске изъяли документы у компании «Спецтрансстрой», которая занимается строительством станции метро «Спортивная».



— ООО «Спецтрансстрой» работает в штатном режиме. В рамках проверки деятельности МП «Метро мир» правоохранительными органами были запрошены документы у ООО «Спецтрансстрой». Документы переданы в правоохранительные органы, — сообщили НГС в компании.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Спецтрансстрой» зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокуса», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». Фирма получала контракты на строительство трамвайных путей в районе Гусинобродского шоссе, дороги Барышево — Орловка — Кольцово, реконструкцию площади Лыщинского. В 2020 году выручка компании составила 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,5 миллиона.

