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Силовики изъяли документы у строителей станции метро «Спортивная» в Новосибирске

«СпецТрансСтрой» передал документы в рамках проверки муниципального предприятия

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«Спецтрансстрой» выиграл все подряды на строительство станции метро

«Спецтрансстрой» выиграл все подряды на строительство станции метро

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В Новосибирске изъяли документы у компании «Спецтрансстрой», которая занимается строительством станции метро «Спортивная».

— ООО «Спецтрансстрой» работает в штатном режиме. В рамках проверки деятельности МП «Метро мир» правоохранительными органами были запрошены документы у ООО «Спецтрансстрой». Документы переданы в правоохранительные органы, — сообщили НГС в компании.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Спецтрансстрой» зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокуса», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». Фирма получала контракты на строительство трамвайных путей в районе Гусинобродского шоссе, дороги Барышево — Орловка — Кольцово, реконструкцию площади Лыщинского. В 2020 году выручка компании составила 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,5 миллиона.

Корреспондент НГС пытался дозвониться до руководителя муниципального предприятия «Метро мир» Александра Мысика. Его телефон был недоступен.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что вопросы о произошедшем нужно задавать правоохранительным органам.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию. В Следственном комитете по НСО заявили, что не проводили обыски в «Метро мире» и «Спецтрансстрое».

Последний аукцион на строительство последнего этапа «Спортивной» провели в конце декабря. Стоимость работ составила 631,2 миллиона рублей. В феврале на станции запустили отопление, а в марте там заработала первая платформенная дверь. Всего таких будет 20.

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