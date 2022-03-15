Силовики изъяли документы у строителей станции метро «Спортивная» в Новосибирске

В Новосибирске изъяли документы у компании «Спецтрансстрой», которая занимается строительством станции метро «Спортивная».
— ООО «Спецтрансстрой» работает в штатном режиме. В рамках проверки деятельности МП «Метро мир» правоохранительными органами были запрошены документы у ООО «Спецтрансстрой». Документы переданы в правоохранительные органы, — сообщили НГС в компании.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Спецтрансстрой» зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокуса», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». Фирма получала контракты на строительство трамвайных путей в районе Гусинобродского шоссе, дороги Барышево — Орловка — Кольцово, реконструкцию площади Лыщинского. В 2020 году выручка компании составила 1,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 13,5 миллиона.
Корреспондент НГС пытался дозвониться до руководителя муниципального предприятия «Метро мир» Александра Мысика. Его телефон был недоступен.
В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что вопросы о произошедшем нужно задавать правоохранительным органам.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию. В Следственном комитете по НСО заявили, что не проводили обыски в «Метро мире» и «Спецтрансстрое».
Последний аукцион на строительство последнего этапа «Спортивной» провели в конце декабря. Стоимость работ составила 631,2 миллиона рублей. В феврале на станции запустили отопление, а в марте там заработала первая платформенная дверь. Всего таких будет 20.