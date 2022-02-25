Первую платформенную дверь смонтировали на «Спортивной» в Новосибирске

На станции метро «Спортивная» смонтировали первую платформенную дверь. Ее установили на втором пути.

— После установки первых дверей будет произведен цикл испытаний в ночные технологические окна. Мы проверим их работу в рамках использования данных конструкций при отрицательных температурах. Затем начнется второй этап испытаний — в дневное время, — сообщил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.



Всего предусмотрена установка 20 дверей на двух платформах из расчета по 10 дверей на каждой.