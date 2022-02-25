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Первую платформенную дверь смонтировали на «Спортивной» в Новосибирске

Всего таких дверей будет 20

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Так выглядят новые двери станции

Так выглядят новые двери станции

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На станции метро «Спортивная» смонтировали первую платформенную дверь. Ее установили на втором пути.

— После установки первых дверей будет произведен цикл испытаний в ночные технологические окна. Мы проверим их работу в рамках использования данных конструкций при отрицательных температурах. Затем начнется второй этап испытаний — в дневное время, — сообщил генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Всего предусмотрена установка 20 дверей на двух платформах из расчета по 10 дверей на каждой.

Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит».

Раздвижные двери на будущей станции метро «Спортивная» будут открываться одновременно с дверями вагонов. Раньше такого в новосибирском метрополитене не было, подобные есть только в Санкт-Петербурге.

«Спортивную» строят к международному чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в Новосибирске в 2023 году. Запустить станцию планируют к 2022 году. 16 февраля ее подключили к отоплению.

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