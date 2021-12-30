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На строительство станции «Спортивная» в Новосибирске потратят еще 600 млн рублей

Власти города объявили новый аукцион

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Станция находится рядом с новым ЛДС

Станция находится рядом с новым ЛДС

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Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объявил торги на строительство станции метро «Спортивная». На них выделят 631,2 миллиона рублей. Организатором выступает муниципальное предприятие «Метро Мир».

По данным сайта госзакупок, средства на работы выделят из городского и областного бюджетов на 2022 год. Подрядчик должен выполнить реконструкцию напольных комплексов автоматики и телемеханики управления движением поездов, обеспечить электроснабжение контактного рельса, отремонтировать здание тягово-понизительной подстанции. Также ему предстоит выполнить пуско-наладочные работы и благоустройство.

Заявки на участие в торгах принимают до 10 января. Работы должны завершить до 30 июня 2022 года.

Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «Спецтрансстрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит».

Накануне фотокорреспондент НГС побывал на стройке станции «Спортивная». На ней запустили эскалаторы, сам объект готов на 71%. Посмотрите на снимках, как он выглядит сейчас.

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госзакупкиметростанция «Спортивная»
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