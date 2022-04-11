Стартовал ямочный ремонт горячим асфальтом: смотрим, как его делают на улице Бориса Богаткова

В Новосибирске начали ямочный ремонт горячим асфальтом. Сегодня работы начали на улице Бориса Богаткова.

— С сегодняшнего дня наше ДЭУ приступает к ремонту горячим асфальтом. Погода позволяет это делать. Запущен на сегодняшний день один асфальтовый завод, и на этой неделе минимум три будет запущено, — сообщил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.