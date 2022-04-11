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Стартовал ямочный ремонт горячим асфальтом: смотрим, как его делают на улице Бориса Богаткова

Пока на ремонт выделили 110 миллионов, но власти рассчитывают увеличить финансирование

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Сейчас выделенного объема финансирования хватит на реконструкцию <nobr class="_">80-85 тысяч</nobr> квадратных метров дорог

Сейчас выделенного объема финансирования хватит на реконструкцию 80-85 тысяч квадратных метров дорог

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В Новосибирске начали ямочный ремонт горячим асфальтом. Сегодня работы начали на улице Бориса Богаткова.

— С сегодняшнего дня наше ДЭУ приступает к ремонту горячим асфальтом. Погода позволяет это делать. Запущен на сегодняшний день один асфальтовый завод, и на этой неделе минимум три будет запущено, — сообщил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

По словам Олега Клемешова, ремонт асфальто-бетонными смесями идет круглый год: дорожники используют холодный асфальт и рециклеры

По словам Олега Клемешова, ремонт асфальто-бетонными смесями идет круглый год: дорожники используют холодный асфальт и рециклеры

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Но горячий асфальт помогает отремонтировать большие площади

Но горячий асфальт помогает отремонтировать большие площади

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Сейчас мэрия выделила на ямочный ремонт дорог <nobr class="_">110 миллионов</nobr> рублей — этого хватит на <nobr class="_">80-85 тысяч</nobr> квадратных метров

Сейчас мэрия выделила на ямочный ремонт дорог 110 миллионов рублей — этого хватит на 80-85 тысяч квадратных метров

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— Мы работаем над увеличением финансирования, поскольку масштабы разрушения больше, чем <nobr class="_">85 тысяч</nobr>, как минимум в <nobr class="_">2-3 раза</nobr>, — сказал Клемешов

— Мы работаем над увеличением финансирования, поскольку масштабы разрушения больше, чем 85 тысяч, как минимум в 2-3 раза, — сказал Клемешов

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Всего в Новосибирске <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/04/11/71246519/" class="_" target="_blank">уже отремонтировали</a> 1<nobr class="_">285 кв. м</nobr> дорог. Из них ямочным ремонтом — <nobr>10 341</nobr> кв. м

Всего в Новосибирске уже отремонтировали 1285 кв. м дорог. Из них ямочным ремонтом — 10 341 кв. м

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Кроме того, дорожники приступают к ремонту по гарантийным обязательствам организаций, которые ранее делали дороги до этого

Кроме того, дорожники приступают к ремонту по гарантийным обязательствам организаций, которые ранее делали дороги до этого

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Центральные улицы и тротуары в Новосибирске должны <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/04/05/70743845/" class="_" target="_blank">отремонтировать к <nobr class="_">9 Мая</nobr></a>. Такую задачу поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Центральные улицы и тротуары в Новосибирске должны отремонтировать к 9 Мая. Такую задачу поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

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В первую очередь ремонтируют дороги, по которым ходит общественный транспорт

В первую очередь ремонтируют дороги, по которым ходит общественный транспорт

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В 2022 году Департамент транспорта мэрии Новосибирска запланировал отремонтировать <nobr class="_">253 улицы</nobr> общим объемом. <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/04/08/71241320/" class="_" target="_blank">Здесь</a> мы публиковали карту ремонта

В 2022 году Департамент транспорта мэрии Новосибирска запланировал отремонтировать 253 улицы общим объемом. Здесь мы публиковали карту ремонта

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На прошлой неделе губернатор региона раскритиковал ямочный ремонт Новосибирска во время оперативного совещания. Андрей Травников уверен, что автомобилисты могут исками закидать мэрию, а ГИБДД может направить в администрацию города предписания и штрафы за такое качество дорог.

Обновлено: после публикации в новость были внесены правки. В первоначальном варианте публикации было ошибочно указано, что ремонт проводится на улице Выборной, а не на улице Бориса Богаткова

ДЭУасфальтдороги
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