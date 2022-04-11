В Новосибирске решили резко увеличить объем ямочного ремонта

В Новосибирске 10 апреля начал работать асфальтовый завод. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании 11 апреля. С этой недели в городе в полной мере развернут работу по ямочному ремонту.

— Со вчерашнего дня приступил к работе асфальтовый завод в Новосибирске, поэтому с сегодняшнего дня разворачиваются в полной мере работы по ямочному ремонту в городе. Задействованы все дорожно-проектные управления и подрядные организации. Кроме того, приступаем к ремонту по гарантийным обязательствам организаций, которые ранее проводили ремонты в Новосибирске. На неделе планируется резкое повышение объема ремонтных работ по дорогам и во дворах города, — рассказал Анатолий Локоть.

