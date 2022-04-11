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В Новосибирске решили резко увеличить объем ямочного ремонта

10 апреля начал работу асфальтовый завод

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На этой неделе увеличат объем ямочного ремонта

На этой неделе увеличат объем ямочного ремонта

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В Новосибирске 10 апреля начал работать асфальтовый завод. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании 11 апреля. С этой недели в городе в полной мере развернут работу по ямочному ремонту.

— Со вчерашнего дня приступил к работе асфальтовый завод в Новосибирске, поэтому с сегодняшнего дня разворачиваются в полной мере работы по ямочному ремонту в городе. Задействованы все дорожно-проектные управления и подрядные организации. Кроме того, приступаем к ремонту по гарантийным обязательствам организаций, которые ранее проводили ремонты в Новосибирске. На неделе планируется резкое повышение объема ремонтных работ по дорогам и во дворах города, — рассказал Анатолий Локоть.

Как уточнил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, в Новосибирске уже отремонтировали 1285 кв. м дорог.

— Ямочный ремонт был выполнен в объеме 10 341 кв. м. По дорогам ТУАД — 9056 кв. м, в городе Новосибирске — 1285 кв. м, — сообщил Анатолий Костылевский.

Центральные улицы и тротуары в Новосибирске должны отремонтировать к 9 Мая. Такую задачу поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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