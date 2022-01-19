Власти Новосибирска легализовали стихийную парковку на газоне у Речного вокзала

Власти Новосибирска назвали законной парковку на территории газона на Речном вокзале возле гостиницы «Ривер парк». Ранее мы сообщали, что летом водители вытоптали там зеленые насаждения, а зимой на участке появился знак парковки 6.4.
Знак разместило муниципальное учреждение «Дирекция городских парков», которому принадлежит этот участок с кадастровым номером 54:35:074455:75 и со статусом «Объекты благоустройства территории».
— Право организации дорожного движения в пределах земельного участка, принадлежащего юридическому лицу на каком-либо праве, принадлежит данному лицу. Согласование установки дорожного знака на земельном участке правообладателя не требуется. Знак парковки соответствует нормам «
Что будет летом на этом газоне, в мэрии пока точно не знают, но всё же планируют работы по благоустройству и озеленению участка. Сроки тоже неизвестны, «работы будут проводиться по мере поступления денежных средств».
Почитайте подробнее, как на территории газона поставили знак «Р» и кто теперь там паркуется.