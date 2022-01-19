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Власти Новосибирска легализовали стихийную парковку на газоне у Речного вокзала

Участком земли владеет муниципальное учреждение «Дирекция городских парков»

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Знак «Р» поставили на въезде

Знак «Р» поставили на въезде

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Власти Новосибирска назвали законной парковку на территории газона на Речном вокзале возле гостиницы «Ривер парк». Ранее мы сообщали, что летом водители вытоптали там зеленые насаждения, а зимой на участке появился знак парковки 6.4.

Вытоптанный летом газон

Вытоптанный летом газон

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Автомобилей было много

Автомобилей было много

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Знак разместило муниципальное учреждение «Дирекция городских парков», которому принадлежит этот участок с кадастровым номером 54:35:074455:75 и со статусом «Объекты благоустройства территории».

— Право организации дорожного движения в пределах земельного участка, принадлежащего юридическому лицу на каком-либо праве, принадлежит данному лицу. Согласование установки дорожного знака на земельном участке правообладателя не требуется. Знак парковки соответствует нормам «ГОСТ Р 52289–2019. Национальный стандарт Российской Федерации».

Что будет летом на этом газоне, в мэрии пока точно не знают, но всё же планируют работы по благоустройству и озеленению участка. Сроки тоже неизвестны, «работы будут проводиться по мере поступления денежных средств».

Почитайте подробнее, как на территории газона поставили знак «Р» и кто теперь там паркуется.

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