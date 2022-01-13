На Речном вокзале поставили знак парковки на газоне — разбираемся, что это такое

Ранее летом вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова говорила о планах реконструкции участка с выделением места под стоянку, но пока решений нет — об этом читайте тут. А пока НГС отправил запрос в мэрию о законности знака Р, а также о проектах и сроках благоустройства этой территории.