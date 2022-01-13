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На Речном вокзале поставили знак парковки на газоне — разбираемся, что это такое

Площадка заставлена автомобилями, но не полностью, свободные места есть

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Въезд на парковку

Въезд на парковку

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Новосибирские водители продолжают пользоваться территорией газона возле Речного вокзала, о которой мы писали ранее. Этот участок относится к зонам благоустройства, и парковка там была запрещена, но люди упорно ставили свои машины и даже прорывали ограждения. А сейчас зимой там появился синий знак парковки — разбираемся, что за знак и можно ли стоять на участке.

Границы участка

Границы участка

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Весной и летом 2021 года новосибирские водители стали массово парковаться на участке сквера возле Речного вокзала и гостиницы «Ривер Парк». За пару месяцев была уничтожена трава, всё вокруг было в раскатанной грязи. После публикации на НГС власти обнесли участок оранжевым пластиковым забором, но люди его тут же прорвали и продолжили парковаться.

Поваленное ограждение

Поваленное ограждение

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А что же происходит на этом месте сейчас зимой? Оранжевое ограждение осталось, но находится оно в поверженном состоянии.

Машины на стоянке

Машины на стоянке

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Площадка заставлена автомобилями, но не полностью, свободные места есть. Загрузка — примерно на 30 процентов.

Идет очистка от снега

Идет очистка от снега

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Мы видим, что площадка тщательно очищена большой снегоуборочной техникой — значит за парковкой следят основательно.

Знак парковки

Знак парковки

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И главное — появился двойной знак парковки 6.4. Надпись под знаками гласит: «Парковка для клиентов Ледового городка». Но насколько он законен? Ранее мы сообщали, что этот участок земли с кадастровым номером 54:35:074455:75 принадлежит муниципалитету Новосибирска, его статус — «земельные участки (территории) общего пользования (12.0) — объекты благоустройства территории». То есть это места для парков и скверов, где не может быть стоянки машин.

Много свободных мест

Много свободных мест

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Ледовый городок на набережной — это проект мэрии города, построенный на частные средства. В администрации городка уточнили, что знак установлен законно: «Да, там можно встать. Мы парковку сделали с разрешения парка, и они согласовали это с администрацией Октябрьского района. Мы ее расчистили вот и всё».

Инспекция проверит знаки

Инспекция проверит знаки

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В административно-технической инспекции Октябрьского района, которая в частности занимается надзором за стоянкой на газонах, рассказали, что не знают о законности этого знака, но пообещали разобраться: «Не в курсе. Будем проезжать, посмотрим, что там у нас стоит».

Табличек «для клиентов» не предусмотрено

Табличек «для клиентов» не предусмотрено

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Визуально сложно понять, насколько знак соответствует ГОСТам, но вряд ли нижняя часть знака сделана по нормативам. Буква Р там нестандартного шрифта, а надпись про клиентов вовсе не имеет никакой законной силы: в российских ПДД не предусмотрено надписей ни для каких клиентов.

На Речном сложно запарковаться

На Речном сложно запарковаться

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Как считает Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России, проблему парковки на Речном надо как-то решать, переоформлять под это участок и узаконивать его.

— Необходимо парковку как-то выделять. Видимо, плюнули, что там — трава, не трава, и приняли решение. Так сложилось, что люди, приезжающие погулять на набережной или посетить Ледовый городок, не могут нигде оставить автомобиль, потому что мало места реально. И в новогодние праздники это было сильно востребовано, — говорит эксперт.

Власти обещали благоустройство места

Власти обещали благоустройство места

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Ранее летом вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова говорила о планах реконструкции участка с выделением места под стоянку, но пока решений нет — об этом читайте тут. А пока НГС отправил запрос в мэрию о законности знака Р, а также о проектах и сроках благоустройства этой территории.

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