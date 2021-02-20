Росприроднадзор начал расследование против дорожников, которые сбрасывали грязный снег с Октябрьского моста в Обь

Сибирское управление Росприроднадзора начало административное расследование против МКУ «ДЭУ № 1 » из-за того, что дорожники сбрасывали грязный снег с Октябрьского моста в Обь.



На видео и фото как минимум три раза попадали подобные инциденты. Ранее мэрия называла похожую ситуацию в начале февраля форс-мажором, а вчера объяснение изменилось — происходящее стали называть «вынужденной мерой». Также в мэрии утверждали, что сброшенный снег для реки не опасен.



Росприроднадзор с оценкой мэрии не согласен.