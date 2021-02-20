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Росприроднадзор начал расследование против дорожников, которые сбрасывали грязный снег с Октябрьского моста в Обь

«ДЭУ № 1» грозит штраф до 300 тысяч рублей

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Сибирское управление Росприроднадзора настаивает на том, что снег должен был быть вывезен с моста

Сибирское управление Росприроднадзора настаивает на том, что снег должен был быть вывезен с моста

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Из-за скидывания грязного снега в реку с моста в Новосибирске началось расследование

Сибирское управление Росприроднадзора начало административное расследование против МКУ «ДЭУ № 1» из-за того, что дорожники сбрасывали грязный снег с Октябрьского моста в Обь.

На видео и фото как минимум три раза попадали подобные инциденты. Ранее мэрия называла похожую ситуацию в начале февраля форс-мажором, а вчера объяснение изменилось — происходящее стали называть «вынужденной мерой». Также в мэрии утверждали, что сброшенный снег для реки не опасен.

Росприроднадзор с оценкой мэрии не согласен.

— Сброс загрязненных снежных масс от уборки улиц в водный объект запрещен. Вывоз указанных масс необходимо производить на специально отведенные территории временного складирования снега, согласованные Департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, — ответили на запрос корреспондента НГС в Сибирском управлении Росприроднадзора.

Сейчас идет расследование по ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). Если вина «ДЭУ № 1» будет доказана, то учреждению грозит административный штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска по ситуации.

Ситуация со сбросом снега с моста в реку в Новосибирске длится больше недели. Впервые грязь на реке горожане заметили еще во вторник, 2 февраля, на льду в русле Оби растянулась черная полоса, которая появилась после уборки снега на Октябрьском мосту. 16 февраля на видео попало, как именно сбрасывался снег.

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