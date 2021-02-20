Росприроднадзор начал расследование против дорожников, которые сбрасывали грязный снег с Октябрьского моста в Обь

Из-за скидывания грязного снега в реку с моста в Новосибирске началось расследование
Сибирское управление Росприроднадзора начало административное расследование против МКУ «ДЭУ
На видео и фото как минимум три раза попадали подобные инциденты. Ранее мэрия называла похожую ситуацию в начале февраля форс-мажором, а вчера объяснение изменилось — происходящее стали называть «вынужденной мерой». Также в мэрии утверждали, что сброшенный снег для реки не опасен.
Росприроднадзор с оценкой мэрии не согласен.
— Сброс загрязненных снежных масс от уборки улиц в водный объект запрещен. Вывоз указанных масс необходимо производить на специально отведенные территории временного складирования снега, согласованные Департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, — ответили на запрос корреспондента НГС в Сибирском управлении Росприроднадзора.
Сейчас идет расследование по ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). Если вина
НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска по ситуации.
Ситуация со сбросом снега с моста в реку в Новосибирске длится больше недели. Впервые грязь на реке горожане заметили еще во вторник, 2 февраля, на льду в русле Оби растянулась черная полоса, которая появилась после уборки снега на Октябрьском мосту. 16 февраля на видео попало, как именно сбрасывался снег.