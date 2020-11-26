26 ноября четверг
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 4/10
usd 75.47
eur 89.89

Все новости

Все новости

Мэрия Новосибирска рассказала о планах по строительству развязки на Матвеевке — она появится не раньше 2022 года

Сейчас для дороги готовят документацию

1 338
12Обсудить

Поделиться

Средства на строительство пока не выделены

Средства на строительство пока не выделены

Поделиться

Развязку на Матвеевке в Новосибирске построят не раньше 2022 года

В мэрии Новосибирска рассказали, что предварительные сроки строительства двухуровневой дорожной развязки на Матвеевке станут известны не раньше 2022 года. Сейчас для нее корректируют проектно-сметную документацию.

— Строительство транспортной развязки предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска на 2018–2030 годы. Сроки реализации мероприятий по строительству транспортной развязки установлены на 2020–2022 годы. Ввиду отсутствия бюджетных ассигнований и учитывая срок корректировки проектной документации, решение о предварительных сроках строительства может быть принято не ранее чем в 2022 году, — ответили в мэрии на запрос НГС.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Проектную документацию планируют откорректировать до конца 2021 года, тогда же можно будет рассчитать стоимость строительства.

Ранее НГС рассказывал, где еще в городе могут построить новые транспортные развязки. Подробности о них рассказал представитель департамента транспорта.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

МатвеевкаПервомайский райондороги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...