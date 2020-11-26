Мэрия Новосибирска рассказала о планах по строительству развязки на Матвеевке — она появится не раньше 2022 года

В мэрии Новосибирска рассказали, что предварительные сроки строительства двухуровневой дорожной развязки на Матвеевке станут известны не раньше 2022 года. Сейчас для нее корректируют проектно-сметную документацию.



— Строительство транспортной развязки предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска на 2018–2030 годы. Сроки реализации мероприятий по строительству транспортной развязки установлены на 2020–2022 годы. Ввиду отсутствия бюджетных ассигнований и учитывая срок корректировки проектной документации, решение о предварительных сроках строительства может быть принято не ранее чем в 2022 году, — ответили в мэрии на запрос НГС.

