«Кондукторов много болеет»: сотрудник транспортной компании заявил о массовом простое автобусов

Один из сотрудников новосибирского транспортного предприятия ПАТП-4 заявил о массовой болезни кондукторов. По его данным, из-за этого в выходные около 20 городских автобусов не вышли на линию.



Собеседник на условиях анонимности рассказал НГС, что в субботу, 21 ноября, на городских маршрутах не хватало порядка 10 автобусов ПАТП-4, в воскресенье, 22 ноября, — около 20.

— Кондукторов много болеет, а на остальных кондукторов работу навешали — люди работают, а потом не выдерживают, увольняются, — объяснил сотрудник ПАТП-4. — Например, 68-й маршрут или 21-й маршрут — было по графику, допустим, 6 автобусов. А с утра было 2 кондуктора из 6.

