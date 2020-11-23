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«Кондукторов много болеет»: сотрудник транспортной компании заявил о массовом простое автобусов

По информации от источника, в выходной не вышли около 20 машин перевозчика ПАТП-4

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Сотрудники предприятия говорят, что кондукторы либо болеют, либо увольняются из-за жесткого графика

Сотрудники предприятия говорят, что кондукторы либо болеют, либо увольняются из-за жесткого графика

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В Новосибирске заявили о болезни 15 кондукторов на одном предприятии

Один из сотрудников новосибирского транспортного предприятия ПАТП-4 заявил о массовой болезни кондукторов. По его данным, из-за этого в выходные около 20 городских автобусов не вышли на линию.

Собеседник на условиях анонимности рассказал НГС, что в субботу, 21 ноября, на городских маршрутах не хватало порядка 10 автобусов ПАТП-4, в воскресенье, 22 ноября, — около 20.

— Кондукторов много болеет, а на остальных кондукторов работу навешали — люди работают, а потом не выдерживают, увольняются, — объяснил сотрудник ПАТП-4. — Например, 68-й маршрут или 21-й маршрут — было по графику, допустим, 6 автобусов. А с утра было 2 кондуктора из 6.

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По словам источника, кондукторов меньше нормы на 50-м, 68-м, 21-м и других маршрутах. Всего на предприятии сейчас болеют около 15 кондукторов, соответственно, на линии не хватает транспорта, так как без кондуктора автобус не может выйти на свой маршрут.

В ПАТП-4 не стали комментировать ситуацию, сославшись на то, что «директор на совещании». НГС отправил запрос в мэрию с просьбой объяснить ситуацию. На момент публикации ответа не было.

Летом на НГС вышел репортаж про кондукторов, которые рассказывали о тяжелой работе в период пандемии.

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кондукторобщественный транспорт
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