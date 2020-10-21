В районе «Леруа Мерлен» под микроавтобусом провалился асфальт

В ГИБДД пострадавший водитель обращаться не стал, поскольку не видит смысла:



— Какой от этого толк? Я только время потрачу.

Причина просадки асфальта пока неизвестна. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, когда и в какие сроки дорожники восстановят асфальт.