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В районе «Леруа Мерлен» под микроавтобусом провалился асфальт

Водитель потерял бампер, а потом установил знаки рядом с ямой — чтобы другие водители не пострадали

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Водитель пострадавшего автомобиля сам установил предупреждающие знаки

Водитель пострадавшего автомобиля сам установил предупреждающие знаки

Вечером 20 октября на Фабричной улице, 55/3 в районе «Леруа Мерлен» под микроавтобусом Nissan Serena просел асфальт.

От удара, по словам водителя, у машины оторвало бампер. После происшествия мужчина сам установил предупреждающие знаки, чтобы в ловушку не попались другие автомобили.

У микроавтобуса оторвало бампер

У микроавтобуса оторвало бампер

В ГИБДД пострадавший водитель обращаться не стал, поскольку не видит смысла:

— Какой от этого толк? Я только время потрачу.

Причина просадки асфальта пока неизвестна. Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, когда и в какие сроки дорожники восстановят асфальт.

Ямы подкарауливают водителей на разных улицах. Так, в начале октября на парковке у ТЦ в Ленинском районе автомобиль провалился в яму, из которой пошёл пар. Утром того же дня внедорожник упал в котлован на месте ремонтных работ в районе «Золотой Нивы».

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провалился асфальтяма в асфальте
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