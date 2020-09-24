Бешеные ямы, как после бомбёжки: читатели НГС назвали 9 проблемных дорог Новосибирска

Несмотря на активный ремонт дорог в Новосибирске по нацпроекту и городским программам, состояние многих улиц оставляет желать лучшего. Мы попросили подписчиков нашего Instagram прислать фотографии тех дорог, которые, по их мнению, нуждаются в срочном ремонте. А потом спросили у мэрии, когда он наконец состоится.



В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сообщили, что эти дороги ремонтировали больше пяти лет назад. Показываем вам, как они выглядят сейчас.

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