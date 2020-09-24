Бешеные ямы, как после бомбёжки: читатели НГС назвали 9 проблемных дорог Новосибирска

Жители Новосибирска показали разбитые дороги города
Несмотря на активный ремонт дорог в Новосибирске по нацпроекту и городским программам, состояние многих улиц оставляет желать лучшего. Мы попросили подписчиков нашего Instagram прислать фотографии тех дорог, которые, по их мнению, нуждаются в срочном ремонте. А потом спросили у мэрии, когда он наконец состоится.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сообщили, что эти дороги ремонтировали больше пяти лет назад. Показываем вам, как они выглядят сейчас.
Оборонная: как после бомбёжки
Переездная: бешеные ямы
Гранатовая: ямы похожи на лунную поверхность
Перекрёсток Ватутина и Новогодней: яма с острыми краями
Чехова: ремонтируют цементом
Менделеева: приличные ямы
Зыряновская: объезжают дыры по встречке
Новая Заря: а был ли ремонт
Татьяны Снежиной: нет пешеходного перехода до детсада
— Чтобы попасть в детский сад, перебежать дорогу можно только в неположенном месте. Тротуара со стороны садика нет, пешеходного перехода нет. Все, у кого нет автомобиля, вынуждены бегать. Ближайший переход недалеко, но до него нет тротуара, невозможно дойти, — рассказала женщина НГС.
В мэрии сообщили, что возможность ремонта тротуара у дома на улице Татьяны Снежиной рассмотрят в следующем году.
— Пешеходный переход, расположенный в районе дома на улице Виталия Потылицына, 7/1, будет перенесен к дому
Когда ждать ремонт
В мэрии сообщили, что планы на ремонт улиц в 2021 году ещё не сформированы, поэтому неизвестно, когда их ждёт восстановление. Единственная дорога, которую власти обещают отремонтировать уже в 2020 году, — Оборонная. Однако точные сроки мэрия не указала.
Также горожане спрашивали, когда отремонтируют улицу Танкистов, Ипподромскую и Забалуева. Их приводили в порядок более 5 лет назад. В мэрии также не смогли назвать точные сроки ремонта.
В апреле житель Новосибирска Илья Ледяев сообщил в своём Instagram, что провел экспертизу некоторых дорог и составил петицию, в которой попросил чиновников обратить внимание на их качество. Многие горожане подписали её.
В середине сентября мэр Новосибирска провел выездное совещание рядом с улицей Советской, где идёт ремонт. На благоустройство