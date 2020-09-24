24 сентября четверг
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 6/10
usd 76.35
eur 89.25
Тема дняСпор за участок в квартале «Панорама»

Все новости

Все новости

Бешеные ямы, как после бомбёжки: читатели НГС назвали 9 проблемных дорог Новосибирска

В мэрии не знают, когда смогут их отремонтировать

1 805
72Обсудить

Поделиться

Горожанам придётся ещё долго ждать ремонта

Горожанам придётся ещё долго ждать ремонта

Жители Новосибирска показали разбитые дороги города

Несмотря на активный ремонт дорог в Новосибирске по нацпроекту и городским программам, состояние многих улиц оставляет желать лучшего. Мы попросили подписчиков нашего Instagram прислать фотографии тех дорог, которые, по их мнению, нуждаются в срочном ремонте. А потом спросили у мэрии, когда он наконец состоится.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса сообщили, что эти дороги ремонтировали больше пяти лет назад. Показываем вам, как они выглядят сейчас.

Оборонная: как после бомбёжки

—&nbsp;Название говорит само за себя, как после бомбёжки, — написал читатель об улице Оборонной

— Название говорит само за себя, как после бомбёжки, — написал читатель об улице Оборонной

Переездная: бешеные ямы

— Бешеные ямы, приходится постоянно объезжать, — рассказал читатель о дороге на улице Переездной

— Бешеные ямы, приходится постоянно объезжать, — рассказал читатель о дороге на улице Переездной

Гранатовая: ямы похожи на лунную поверхность

— Улица Гранатовая,&nbsp;здесь ничего не меняется. Живём уже 10 лет, и с каждым годом дорога только хуже, летом пыль столбом. Когда идут дожди, ямы похожи на лунную поверхность, — поделился читатель

— Улица Гранатовая, здесь ничего не меняется. Живём уже 10 лет, и с каждым годом дорога только хуже, летом пыль столбом. Когда идут дожди, ямы похожи на лунную поверхность, — поделился читатель

Перекрёсток Ватутина и Новогодней: яма с острыми краями

— 4 сентября пробил колесо на пересечении Ватутина и Новогодней. Вызвал ДПС, яма оказалась 60 на 90, 15 см в глубину. С острыми краями. Планирую взыскать ущерб с дорожников, — поделился автомобилист

— 4 сентября пробил колесо на пересечении Ватутина и Новогодней. Вызвал ДПС, яма оказалась 60 на 90, 15 см в глубину. С острыми краями. Планирую взыскать ущерб с дорожников, — поделился автомобилист

Чехова: ремонтируют цементом

—&nbsp;Ужасная дорога в конце улицы Чехова от перекрёстка с Лобова, мимо дома 421 и далее. Ремонтируют цементом, дорога в состоянии как после войны, — пишет местный житель

— Ужасная дорога в конце улицы Чехова от перекрёстка с Лобова, мимо дома 421 и далее. Ремонтируют цементом, дорога в состоянии как после войны, — пишет местный житель

Менделеева: приличные ямы

— Это дорога на улице Менделеева. Её ремонтировали, но потом она снова стала разбитой. Ямы приличные, машины паркуются на дороге, проезд только в одну машину, — рассказала читательница

— Это дорога на улице Менделеева. Её ремонтировали, но потом она снова стала разбитой. Ямы приличные, машины паркуются на дороге, проезд только в одну машину, — рассказала читательница

Зыряновская: объезжают дыры по встречке

Так выглядит участок дороги на Зыряновской.<br><br>—&nbsp;Приходится объезжать&nbsp;дыры в асфальте по встречной, — написала местная жительница

Так выглядит участок дороги на Зыряновской.

— Приходится объезжать дыры в асфальте по встречной, — написала местная жительница

Новая Заря: а был ли ремонт

— А вот так произвели ремонт! Ну не круто ли?! — удивляется читатель работам на улице Новая Заря

— А вот так произвели ремонт! Ну не круто ли?! — удивляется читатель работам на улице Новая Заря

Татьяны Снежиной: нет пешеходного перехода до детсада

Другая читательница рассказала о том, что рядом с домом на улице Татьяны Снежиной, 9/1 не хватает пешеходного перехода, по которому можно водить детей в детсад

Другая читательница рассказала о том, что рядом с домом на улице Татьяны Снежиной, 9/1 не хватает пешеходного перехода, по которому можно водить детей в детсад

— Чтобы попасть в детский сад, перебежать дорогу можно только в неположенном месте. Тротуара со стороны садика нет, пешеходного перехода нет. Все, у кого нет автомобиля, вынуждены бегать. Ближайший переход недалеко, но до него нет тротуара, невозможно дойти, — рассказала женщина НГС.

В мэрии сообщили, что возможность ремонта тротуара у дома на улице Татьяны Снежиной рассмотрят в следующем году.

— Пешеходный переход, расположенный в районе дома на улице Виталия Потылицына, 7/1, будет перенесен к дому № 9/1, после чего будут начаты мероприятия по оборудованию данного пешеходного перехода светофорным объектом типа Т.7 и пешеходными ограждениями, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Когда ждать ремонт

В мэрии сообщили, что планы на ремонт улиц в 2021 году ещё не сформированы, поэтому неизвестно, когда их ждёт восстановление. Единственная дорога, которую власти обещают отремонтировать уже в 2020 году, — Оборонная. Однако точные сроки мэрия не указала.

Также горожане спрашивали, когда отремонтируют улицу Танкистов, Ипподромскую и Забалуева. Их приводили в порядок более 5 лет назад. В мэрии также не смогли назвать точные сроки ремонта.

В апреле житель Новосибирска Илья Ледяев сообщил в своём Instagram, что провел экспертизу некоторых дорог и составил петицию, в которой попросил чиновников обратить внимание на их качество. Многие горожане подписали её.

В середине сентября мэр Новосибирска провел выездное совещание рядом с улицей Советской, где идёт ремонт. На благоустройство 3 км выделили 37 млн рублей. Асфальт на участке постелили криво, но недостатки обещают исправить к 25 сентября.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

БКАДблагоустройстворемонт дорогдорогимэрия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (72)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!