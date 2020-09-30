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«Это ещё не ад, а всего лишь дорога туда»: новосибирцы встали в глухую пробку на Димитровском мосту

Она вышла за его границы и растянулась на пять километров

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Затор на мосту образовался как минимум два часа назад

Затор на мосту образовался как минимум два часа назад

Вечером в среду, 30 сентября, на Димитровском мосту и за его границами растянулась внушительная пробка. По данным сервиса 2ГИС, транспорт стоит вплоть до площади Энергетиков и улицы Станционной на левом берегу и до улицы Владимировской и Вокзальной магистрали на правом.

Судя по сообщениям водителей, пробка заняла 5 километров дороги

Судя по сообщениям водителей, пробка заняла 5 километров дороги

Застрявшие в заторе водители поспешили поделиться своими сообщениями на просторах сервиса 2ГИС.

Кто-то от скуки решил вспомнить строки из песни Виктора Цоя

Кто-то от скуки решил вспомнить строки из песни Виктора Цоя

Другие сравнивают ситуацию с адом

Другие сравнивают ситуацию с адом

Третьи изо всех сил пытаются убедить остальных пропустить их в пробке

Третьи изо всех сил пытаются убедить остальных пропустить их в пробке

Есть и те, кто злорадствует над несчастными автомобилистами

Есть и те, кто злорадствует над несчастными автомобилистами

Судя по сообщениям очевидцев, в продолжении пробки по проезду Энергетиков остановился троллейбус из-за ДТП.

Троллейбус остановился в правом ряду

Троллейбус остановился в правом ряду

При этом, согласно 2ГИС, дорожная обстановка по городу оценивается в 6 баллов.

Мало где в городе можно найти свободные дороги

Мало где в городе можно найти свободные дороги

Сегодня водители уже сталкивались с подобной ситуацией — с утра пораньше движение на площади Труда парализовали дорожные работы. Мы собрали для вас 10 самых ярких высказываний водителей.

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Димитровский мостпробки
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