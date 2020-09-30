«Это ещё не ад, а всего лишь дорога туда»: новосибирцы встали в глухую пробку на Димитровском мосту

Вечером в среду, 30 сентября, на Димитровском мосту и за его границами растянулась внушительная пробка. По данным сервиса 2ГИС, транспорт стоит вплоть до площади Энергетиков и улицы Станционной на левом берегу и до улицы Владимировской и Вокзальной магистрали на правом.
Застрявшие в заторе водители поспешили поделиться своими сообщениями на просторах сервиса 2ГИС.
Судя по сообщениям очевидцев, в продолжении пробки по проезду Энергетиков остановился троллейбус из-за ДТП.
При этом, согласно 2ГИС, дорожная обстановка по городу оценивается в 6 баллов.
Сегодня водители уже сталкивались с подобной ситуацией — с утра пораньше движение на площади Труда парализовали дорожные работы. Мы собрали для вас 10 самых ярких высказываний водителей.