«Это ещё не ад, а всего лишь дорога туда»: новосибирцы встали в глухую пробку на Димитровском мосту

Вечером в среду, 30 сентября, на Димитровском мосту и за его границами растянулась внушительная пробка. По данным сервиса 2ГИС, транспорт стоит вплоть до площади Энергетиков и улицы Станционной на левом берегу и до улицы Владимировской и Вокзальной магистрали на правом.