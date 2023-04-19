Закопал и забыл: 15 видов овощей и зелени, которые вырастут сами и украсят летний обед

Если еще вчера вы заказывали поке с лососем и фреш манго-ежевика на веранде летнего кафе, а сегодня в полном недоумении прогуливаетесь по бесконечным рядам рынка для садоводов, знайте — это
конец взрослая жизнь. Когда оплакали ушедшие юные года и научились отличать грабли от лопаты и червяка от кузнечика — вы переходите на новый уровень и носите гордое звание — начинающий садовод. Наши коллеги из Wday.ru и редакция Городских порталов уже прошли все стадии и узнали, с чего начать, чтобы не провести в теплице весь летний сезон, а отделаться по-легкому.
И главное, если вы пока только тренируетесь в посадках, не требуйте от себя многого. Посадите самые элементарные культуры.
Кабачок
Он прекрасно растет на удобренной плодородной почве. Лучше всего в качестве удобрения использовать к нему перепревший навоз. Растения располагаем на расстоянии 70 см друг от друга, а в процессе роста просто немного рыхлим почву (хотя и это не обязательно).
Кабачки неприхотливы, поэтому растут практически где угодно и при каких угодно обстоятельствах. А если разобраться, как правильно хранить кабачки, то они и зиму переживут. И нам это только на руку. Ну где вы зимой найдете нормальные садовые кабачки? А они, между прочим, оказались чертовски полезными.
— Кабачки полезны для всех систем организма, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Они содержат витамины В1, В2, В9, А, Е, РР, микроэлементы — железо, магний, цинк, калий, что делает этот овощ незаменимым для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, его необходимо употреблять для профилактики артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, аритмии.
Тыква
Лучше всего высаживать тыкву именно рассадой — это теплолюбивое растение. Высевать ее будем с 20 апреля в питательный рыхлый грунт.
— В начале июня, после 10-го числа, когда минует угроза ночных заморозков, рассаду высаживаем на постоянное место, — рассказала агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Для тыквы выбираем теплые места. Она не должна мешать другим культурам, поскольку огромные листья быстро заполоняют пространство.
Тыква будет менее сладкой на большой навозной грядке.
— Чем больше удобряешь тыкву и поливаешь, тем менее она сладкая, — добавила агроном. — Поэтому я поливаю ее до того, как плоды достигнут величины с детскую голову. Достаточно естественных остатков.
Тыква — теплолюбивое растение, поэтому агроном не советует долго держать ее на огороде.
— Заморозки в
Что же сделать из тыквы, рецептов множество — например, цукаты. Неожиданно, правда?
Ревень и щавель
Это многолетние растения. Так что стоит уделить внимание предпосевной закладке удобрения. Высаживать лучше всего рассадой — семена легко найдете в специализированных магазинах. Выбирая место под грядки для этих культур, отдавайте предпочтение затененным участкам огорода.
Также не стоит допускать излишнего пересыхания почвы. Весной достаточно одной подкормки навозом или комплексным минеральным удобрением, после внесения которых почву вокруг необходимо взрыхлить и удалить корневищные сорняки.
Горох
Неприхотливый горох всем необходимым может сам себя обеспечить. Просто создайте ему подходящую опору, и он перевернет Землю, ей может стать деревянный столбик или прочная прямая ветка. Горошины высаживают в землю на глубину порядка трех сантиметров. Сверху присыпают землей и поливают дважды в неделю.
Фасоль
Фасоли, как и гороху, важно обеспечить опору. Поливают ее умеренно, время от времени удобряют почву, чтобы получить достойный урожай.
Редька, репа, редис, рукола, кинза и шпинат
Фермер и агроном Алексей Садов объясняет: идеальное время для их посева — вторая половина лета, когда день становится короче, а количество осадков достаточно, чтобы обойтись без полива. Не хотите долго ждать, можете посеять и в начале мая — урожай получите к началу лета. Но в этом случае стоит использовать укрывной нетканый материал для искусственного затенения. Это предотвратит цветение и стрелкование. И приготовьтесь к тому, что придется регулярно поливать эти грядки, чтобы урожай был сочным и сладким.
Салат
Салат во всех его проявлениях неприхотлив в уходе. Семена высаживают весной в прогретый рыхлый и влажный грунт. Для выращивания подойдут хорошо освещаемые участки огорода. Полив требуется умеренный. Сорняки для салата большой опасности не представляют — просто потому, что его внушительные листья могут заглушить любой сорняк.
Чеснок
Чеснок любит солнечные места. Поливать его надо не слишком часто и использовать нагретую на солнце воду.
Укроп
Укроп сильно подвержен грибным заболеваниям. Для посадки выбирайте хорошо освещенные участки. И избегайте загущения. Для этого при посеве кустовых сортов следует соблюдать «социальную дистанцию» в 3–5 см между растениями. Кроме того, в первые две-три недели необходим полив. В дальнейшем же укроп сам добудет себе влагу.
С чего начать
Основных моментов, на которые стоит обратить внимание начинающим садоводам, не так много.
Один из важнейших и в то же время простейших для понимания показателей — механический состав почвы. По этому признаку ее разделяют на легкую (песчаную и супесчаную), среднетяжелую (суглинистую) и тяжелую (глинистую). Иногда в качестве самостоятельных типов выделяют гравийные и каменистые почвы. Они встречаются редко, так что даже останавливаться на них не будем.
Чтобы узнать, какой тип почвы на вашем участке, возьмите немного земли, увлажните ее (по консистенции она должна напоминать густую пасту), скатайте в небольшую колбаску и попробуйте свернуть в кольцо. Теперь сравните, что у вас получилось, с этой инфографикой.
— От механического состава почвы зависит ее плотность, влагоемкость, воздухо- и водопроницаемость. Также в разных видах почв — разные питательные элементы, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук Марина Колганова. — Например, тяжелые почвы быстро уплотняются, после дождя их поверхность схватывается коркой, на них часто застаивается вода, а из-за переувлажнения страдают корни растений. В таких почвах плохо работают полезные микроорганизмы, медленно разлагается органика, а потому может возникать дефицит питания. Весной участки с подобной почвой прогреваются дольше, талые воды с них уходят позже, поэтому к посадкам приходится приступать с некоторым запозданием. Зато тяжелые почвы богаче питанием, чем легкие. А вот легкие почвы, наоборот, плохо удерживают воду, а вместе с водой теряют и питательные вещества. Зато они обеспечивают хороший воздухообмен и быстро прогреваются по весне.
Но любую почву можно скорректировать. Например, в тяжелую достаточно внести разрыхляющие материалы — песок (можно вносить и весной, и осенью) или опилки (желательно осенью, предварительно смочив раствором азотного удобрения). Также можно посадить сидераты с сильной корневой системой. А вот сделать легкую почву более тяжелой можно с помощью глины или прудового ила. Полезно будет внести побольше органики, а вот с торфом лучше быть осторожнее — он может увеличить кислотность почвы, а питательных веществ не добавит.
Что еще почитать про сад и огород
Время для посадки очень важных овощей. Без моркови и свеклы не обходятся многие привычные блюда россиян. Пора подготовить под них грядки, выбрать хорошие семена самых лучших сортов и начать посев. Как сделать это правильно, рассказываем вместе с агрономом.
Очень важно сейчас привести в порядок сад. Самое время посадить яблони, груши, сливы и подкормить уже имеющиеся деревья. Ранее мы подробно рассказывали о плодовых кустарниках.
Клубника, а если говорить правильно — земляника, считается одной из самых популярных ягодных культур России. Пришло время проверить грядки, привести кусты в порядок и высадить новые сорта.