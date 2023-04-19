Закопал и забыл: 15 видов овощей и зелени, которые вырастут сами и украсят летний обед

И главное, если вы пока только тренируетесь в посадках, не требуйте от себя многого. Посадите самые элементарные культуры.

Кабачок

Он прекрасно растет на удобренной плодородной почве. Лучше всего в качестве удобрения использовать к нему перепревший навоз. Растения располагаем на расстоянии 70 см друг от друга, а в процессе роста просто немного рыхлим почву (хотя и это не обязательно).

