Не ждите Хеллоуина: когда убирать тыкву и что делать с гигантами (внутри рецепт вкуснейших цукатов)

— Заморозки в -1... -2 градуса уже губительны для листьев. И если плоды попадают под мороз больше -4 градусов, то храниться она не будет, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Подмороженные плоды нужно сразу пустить на переработку — соки, варенье, пюре, иначе урожай вы потеряете. В это воскресенье уже обещают морозы, поэтому лучше всего тыкву на этих выходных убрать.

Какую тыкву можно выращивать в Сибири

По словам агронома, тыквы сейчас не в моде у огородников. Ее можно было найти в каждом огороде в 60-е годы.

— Тогда люди держали много скотины, в частности коров, и сочные корма существенно прибавляли надои, — объяснила Людмила Шубина.

Самые вкусные тыквы — твердокорые. Они достаточно сладкие и очень долго хранятся. Среди них можно отметить такие сорта, как «оранжевая кустовая», «улыбка», «кроха», «зимняя сладкая». Они точно пролежат у вас до нового сезона.

— Вырастают плоды по 2–3 килограмма. И это очень удобно. Разрезав тыкву величиной в 20–30 килограммов, а иногда бывает и 40 килограммов, нужно что-то с ней сразу делать, с таким большим объемом непросто работать, — уверяет агроном. — Тыква хороша тем, что она — «амбар», то есть хранится без особых условий. Принесли ее домой, поставили в самое темное местечко, чтобы она не мешала, и она лежит целый год.