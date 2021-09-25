Не ждите Хеллоуина: когда убирать тыкву и что делать с гигантами (внутри рецепт вкуснейших цукатов)

Агроном рассказала, когда в Новосибирске убирать тыкву и что с ней делать
Осень в этом году не балует новосибирцев теплыми деньками. У многих на огороде осталось не так много урожая. И среди опустевших грядок хорошо видны большие оранжевые тыквы. Они могут достигать в размере до 40 килограммов! В этой статье «Семь кругов сада» разбираемся, когда убирать с дачи этих гигантов и что делать с большим урожаем. А также раскрываем секрет рецепта вкуснейших цукатов.
Когда убирать тыкву с огорода
Тыква — теплолюбивое растение, поэтому агроном не советует долго держать ее на огороде. В Сибири она не дождется на улице Хеллоуина, который празднуется 31 октября. В этот день многие вырезают рожицы из тыквы, но она прекрасно сохранится у вас дома или в подвале.
— Заморозки в -1... -2 градуса уже губительны для листьев. И если плоды попадают под мороз больше -4 градусов, то храниться она не будет, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Подмороженные плоды нужно сразу пустить на переработку — соки, варенье, пюре, иначе урожай вы потеряете. В это воскресенье уже обещают морозы, поэтому лучше всего тыкву на этих выходных убрать.
Какую тыкву можно выращивать в Сибири
По словам агронома, тыквы сейчас не в моде у огородников. Ее можно было найти в каждом огороде в 60-е годы.
— Тогда люди держали много скотины, в частности коров, и сочные корма существенно прибавляли надои, — объяснила Людмила Шубина.
Самые вкусные тыквы — твердокорые. Они достаточно сладкие и очень долго хранятся. Среди них можно отметить такие сорта, как «оранжевая кустовая», «улыбка», «кроха», «зимняя сладкая». Они точно пролежат у вас до нового сезона.
— Вырастают плоды по 2–3 килограмма. И это очень удобно. Разрезав тыкву величиной в 20–30 килограммов, а иногда бывает и 40 килограммов, нужно что-то с ней сразу делать, с таким большим объемом непросто работать, — уверяет агроном. — Тыква хороша тем, что она — «амбар», то есть хранится без особых условий. Принесли ее домой, поставили в самое темное местечко, чтобы она не мешала, и она лежит целый год.
В Сибири в теплицах можно выращивать и мускатную тыкву. Она имеет грушевидную форму, и часто ее привозят к нам в магазины из теплых стран, потому что мускатная тыква обладает более длительным периодом вегетации и далеко не всегда у нас вызревает.
— Я выращиваю очень оригинальную мускатную тыкву под названием «мускат де Прованс». Она имеет классическую ребристую форму и потрясающий вкус. Ее обычно рисуют в сказке «Золушка». Она имеет огромные плети, поэтому нужно место под нее. На одном растении бывает от 3–4 плодов массой 15–20 килограммов, — рассказала специалист.
Что делать с урожаем
Рецептов приготовления тыквы множество. Из нее делают очень вкусные тыквенные каши с рисом и пшеном, выпекают ломтями в духовке или микроволновке, делают сок, суп и даже едят сырой. Но особо вкусные из тыквы получаются цукаты. Делимся с вами проверенным рецептом.
Также есть прекрасный рецепт варенья из тыквы и апельсинов. Он очень простой.
«Не поливать и слишком не удобрять»
Лучше всего в Сибири высаживать тыкву именно рассадой — это теплолюбивое растение. Высевать ее будем с 20 апреля в питательный рыхлый грунт.
— В начале июня, после 10 числа, когда минует угроза ночных заморозков, рассаду высаживаем на постоянное место, — рассказала Людмила Шубина. — Для тыквы выбираем теплые места. Она не должна мешать другим культурам, поскольку огромные листья быстро заполоняют пространство.
Тыква будет менее сладкой на большой навозной грядке.
— Чем больше удобряешь тыкву и поливаешь, тем менее она сладкая, — добавила агроном. — Поэтому я поливаю ее до того, как плоды достигнут величины с детскую голову. Достаточно естественных остатков.
Что еще почитать про сад и огород
В Новосибирской области у садоводов массово погибли яблони. Агроном объяснила, почему это произошло.
СЮЖЕТ
Перед многими новосибирцами, после того как они последовали нашим советам — и очень быстро доспели помидоры, встал вопрос, как сохранить их свежими максимально долго. Рассказываем про два проверенных, простых и эффективных способа сохранить помидоры свежими до Нового года, а также объясняем, как правильно хранить морковь и свеклу.
Осень не менее горячая пора для дачников, чем весна. Нужно не только убрать урожай, но и сделать так, чтобы он был хорошим в следующем сезоне. Совсем скоро нужно будет сажать озимые культуры, и самая главная среди них — это, конечно, чеснок. Объясняем, как подготовить почву под него, когда сажать и, главное, как глубоко.