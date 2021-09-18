Садим озимый чеснок: агроном рассказала, когда это делать, как подготовить почву и глубоко ли садить зубчики

— В Новосибирской области, как правило, чеснок садят с 15 октября. Но многие делают это и раньше. Если синоптики обещают раннее начало зимы, то нужно садить в этом промежутке. А если октябрь обещают солнечный и хороший, у нас бывает тепло и в ноябре, то садить можно вплоть до 20 октября, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Чеснок очень хорошо адаптируется в почве, не вымерзает, не вымокает, поэтому сроки его посадки могут так варьироваться.



Как подготовить почву?

Как и все луковичные, чеснок любит плодородную почву, поэтому подготовить ее нужно очень тщательно. Обязательно перекопайте землю за неделю до посадки.



— Обязательно нужно использовать перегной. Почва должна быть рыхлая, унавоженная. Естественно, навоз должен быть не свежим, а уже в виде перегноя. Перекопку сделать нужно заранее. Хотя бы за неделю до посадки земля должна быть подготовлена. Обязательно вносится комплекс минеральных удобрений, чтобы присутствовал азот, фосфор и калий, — перечислила агроном.