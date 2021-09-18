Садим озимый чеснок: агроном рассказала, когда это делать, как подготовить почву и глубоко ли садить зубчики

Агроном рассказала, когда садить чеснок и как глубоко в землю
Осень не менее горячая пора для дачников, чем весна. Нужно не только убрать урожай, но и сделать так, чтобы он был хорошим в следующем сезоне. Совсем скоро нужно будет садить озимые культуры и самый главный среди них — это, конечно, чеснок. В этой статье рубрики «Семь кругов сада» агроном рассказывает, как подготовить почву под него, когда садить и главное — как глубоко.
Когда садить озимый чеснок?
Сроки посадки озимого чеснока начинаются с 25 сентября, но уже на этих выходных следует заняться подготовкой почвы, так как она должна как минимум неделю после перекопки постоять.
— В Новосибирской области, как правило, чеснок садят с 15 октября. Но многие делают это и раньше. Если синоптики обещают раннее начало зимы, то нужно садить в этом промежутке. А если октябрь обещают солнечный и хороший, у нас бывает тепло и в ноябре, то садить можно вплоть до 20 октября, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Чеснок очень хорошо адаптируется в почве, не вымерзает, не вымокает, поэтому сроки его посадки могут так варьироваться.
Как подготовить почву?
Как и все луковичные, чеснок любит плодородную почву, поэтому подготовить ее нужно очень тщательно. Обязательно перекопайте землю за неделю до посадки.
— Обязательно нужно использовать перегной. Почва должна быть рыхлая, унавоженная. Естественно, навоз должен быть не свежим, а уже в виде перегноя. Перекопку сделать нужно заранее. Хотя бы за неделю до посадки земля должна быть подготовлена. Обязательно вносится комплекс минеральных удобрений, чтобы присутствовал азот, фосфор и калий, — перечислила агроном.
После посадки чеснок не требует укрытия:
— Это озимая культура, которая прекрасно выдерживает морозы. Чеснок у нас идет под зиму. При понижении температуры он начинает закладывать стрелку, укореняться в почве, поэтому понижение градусов ему только на пользу.
Насколько глубоко садить чеснок и обязательно ли его поливать?
Глубина посадки — еще один важный вопрос в посадке чеснока. Если зубчик недостаточно сильно углубить, то можно легко остаться без урожая.
— Глубина посадки чеснока зависит от величины зубчика. Нужно садить его на три высоты зубчика, — объясняет Людмила Шубина. — Если зубчик длиной в один сантиметр, то мы садим его в глубину на три сантиметра. Если два — то на шесть сантиметров. Это главное правило.
Поливать чеснок после посадки желательно, но необязательно. Поэтому не стоит расстраиваться, что в дачном сообществе не дали воду, когда вы садите эту озимую культуру.
— Полить чеснок желательно, если вода есть. Если ее нет, то нужно просто утоптать его. Сделать тесный контакт зубчика с почвой. В этом случае и увлажнение происходит, и корнеобразование начинается активное. Без воды тоже можно садить смело, — добавила агроном.
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