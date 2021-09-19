У вас много красных помидоров? Рассказываем простой способ сохранения их свежими до Нового года (никакой консервации!)

— Нужно взять банку с широким горлышком, подойдет 2–3-х литровая. Горлышко должно быть достаточно широким, чтобы вы могли спокойно взять помидор — положить и потом достать. Если 3-х литровая банка, то высыпаем всю пачку сухой молотой горчицы, обычно она 50–100 грамм, — объясняет Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Помидоры нужно хорошо промыть в холодной воде и высушить. Затем складываем их на дно банки.

— Закрываем банку плотной крышкой, можно даже ее закатать, и ставим в прохладное место. Помидоры лежат в таком виде очень долго и могут даже до Нового года сохраниться свежими, — добавила агроном. — Желательно для такого хранения использовать сорта с плотной кожицей. Помидоры мягкокожие будут храниться меньше, но это всё равно будет дольше, чем просто оставить их при открытом доступе воздуха.

Внимательно смотрите на помидоры, чтобы на хранение не попали плоды с фитофторозом — темными пятнами. Такие помидоры нужно отбраковывать.

Есть еще один метод, который можно использовать, чтобы оставить к праздникам свежие помидоры.