У вас много красных помидоров? Рассказываем простой способ сохранения их свежими до Нового года (никакой консервации!)

Агроном рассказала про простой способ хранения свежих помидоров до Нового года
Перед многими новосибирцами после того, как они последовали нашим советам, и очень быстро доспели помидоры, встал вопрос — как сохранить их свежими максимально долго. Конечно, есть множество рецептов консервации, но по вкусу они не сравнимы. В этой статье рубрики «Семь кругов сада» рассказываем про два проверенных, простых и эффективных способа сохранить помидоры свежими до Нового года, а также объясняем, как правильно хранить морковь и свеклу.
Помидоры, банка и горчица
Для того, чтобы помидоры максимально долго хранились свежими, не нужно тратить слишком много времени и сил. Возьмите чистую сухую банку и высыпьте на дно сухую молотую горчицу.
— Нужно взять банку с широким горлышком, подойдет
Помидоры нужно хорошо промыть в холодной воде и высушить. Затем складываем их на дно банки.
— Закрываем банку плотной крышкой, можно даже ее закатать, и ставим в прохладное место. Помидоры лежат в таком виде очень долго и могут даже до Нового года сохраниться свежими, — добавила агроном. — Желательно для такого хранения использовать сорта с плотной кожицей. Помидоры мягкокожие будут храниться меньше, но это всё равно будет дольше, чем просто оставить их при открытом доступе воздуха.
Внимательно смотрите на помидоры, чтобы на хранение не попали плоды с фитофторозом — темными пятнами. Такие помидоры нужно отбраковывать.
Есть еще один метод, который можно использовать, чтобы оставить к праздникам свежие помидоры.
— Нужно взять корзину, чтобы были в ней обязательно щели. Ведро не подойдет. Укладываем помидоры и закрываем обычной тканью. Главное, чтобы помещение для хранения было темным, прохладным, с постоянной температурой, не было эффекта отпотевания. На такое хранение закладываем помидоры бланжевой спелости (нежно-розовые, с легкой зеленоватостью. — Прим.ред.), — отметила специалист.
Отрезайте верхушку
Многие дачники сейчас задумываются и о хранении моркови и свеклы. Обычно их спускают в погреба или подвалы.
— И чем ниже температура там — тем лучше. Нужно сделать условия хранения такими, чтобы растение меньше дышало. Чем выше температура, тем быстрее идет возобновление ростовых процессов. Начинают расти побеги, и эти моменты надо предотвращать. Хвостик нужно у моркови сверху обрезать — та зона, к чему прикрепляется ботва. Ее полностью срезают миллиметра на два. Срез макают в древесную золу, чтобы он просох. И такую морковь укладывают на хранение, желательно в ящиках полипропиленовых, — объяснила Людмила Шубина.
На хранение моркови влияет и агротехника — как именно она выращивалась. Если слишком часто поливали, или она недостаточно вызрела — храниться будет плохо. Поэтому и морковь и свеклу нужно убирать как можно позднее, но до морозов.
После уборки урожая сейчас с осени нужно внести фосфорно-калийные удобрения — они существенно увеличивают качество корнеплодов и положительно влияют на их хранение.
— Если сейчас мы планируем грядки под морковь и свеклу — то обязательно нужно внести суперфосфат двойной, серно-кислый калий или хлористый калий. Эти удобрения продаются в магазинах, и про них не нужно забывать. Можно и древесную золу добавлять. Дозы обычно — 60 г на квадратный метр, — добавила агроном.
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