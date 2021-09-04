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«Не кладите их на подоконник!»: три простых и эффективных способа дозревания зеленых помидоров

Томаты не любят свет и предпочитают укромные местечки

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Главный принцип: поместите помидоры в укромное, защищенное от прямых солнечных лучей место. Можно в ящики

Главный принцип: поместите помидоры в укромное, защищенное от прямых солнечных лучей место. Можно в ящики

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Агроном назвала три простых способа дозревания помидоров в Сибири

Сибирская суровая погода не дает большей части урожая помидоров вызревать на улице. Новосибирцы спасают его, срывая томаты зелеными, а потом терпеливо ждут, когда они поспеют. Как сделать так, чтобы помидоры краснели буквально за несколько дней? В этой статье рубрики «Семь кругов сада» рассказываем про три проверенных простых и эффективных способа.

Главный принцип: поместите помидоры в укромное, защищенное от прямых солнечных лучей место.

— Спеющему помидору требуется интимная обстановка. Можно под кровать поставить ящик, например, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Подкладываем красный помидор или банан

Самый простой способ подстегнуть помидоры к созреванию — подложить спелого собрата.

— Дело в том, что зреющие плоды выделяют специфический газ созревания — этилен. И он способствует тому, что помидоры рядом начинают быстрее зреть, — объяснила агроном.

Если красных помидоров у вас нет — идите в супермаркет, выберите самый дешевый, но не гнилой банан и купите его. Положите банан к помидорам, и он также поможет им зреть быстрее.

Валенки и теплое покрывало

Многие новосибирцы, у которых есть валенки, знают еще один отличный способ доспеть помидоры быстрее. Они складывают несколько плодов внутрь вместе с одним спелым томатом или яблочком. В такой шубке созревание идет намного быстрее.

— Также можно накрыть помидоры теплой темной тканью. Шерстяной тряпицей, но натуральной, чтобы был хороший воздухообмен, — отмечает агроном.

Ставить специальные лампы дома специалист не советует.

Подвешиваем куст

Многие дачники не срывают помидоры с куста, а выдирают его полностью. Это тоже достаточно действенный способ, но кратковременный и неудобный.

— Очень затратно везти с дачи целый ствол помидоров. Просто нереально в таком виде их все вывезти. Те, кто живет на своем огороде, где-то в деревне, используют этот способ. Подвешивают помидоры кистями. Первые три дня будет идти отток питательных веществ, но затем он прекратится и толку не будет, — объяснила Людмила Шубина.

Какие помидоры можно дозревать на подоконнике?

Агроном не советует выкладывать на подоконник помидоры, которые вы планируете использовать в заготовках. Дозревшие таким образом томаты годятся для свежих салатов.

— На подоконник можно положить те помидоры, которые очень быстро — вот-вот — пойдут на салат. Это удобно — подошел, взял, порезал с лучком и съел, а те, что позеленее, лучше не класть на подоконник. Уберите их в темные места, — советует Людмила Шубина.

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СЮЖЕТ

Обустраиваем дачу

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