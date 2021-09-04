«Не кладите их на подоконник!»: три простых и эффективных способа дозревания зеленых помидоров

Подкладываем красный помидор или банан

Самый простой способ подстегнуть помидоры к созреванию — подложить спелого собрата.

— Дело в том, что зреющие плоды выделяют специфический газ созревания — этилен. И он способствует тому, что помидоры рядом начинают быстрее зреть, — объяснила агроном.

Если красных помидоров у вас нет — идите в супермаркет, выберите самый дешевый, но не гнилой банан и купите его. Положите банан к помидорам, и он также поможет им зреть быстрее.



Валенки и теплое покрывало

Многие новосибирцы, у которых есть валенки, знают еще один отличный способ доспеть помидоры быстрее. Они складывают несколько плодов внутрь вместе с одним спелым томатом или яблочком. В такой шубке созревание идет намного быстрее.

— Также можно накрыть помидоры теплой темной тканью. Шерстяной тряпицей, но натуральной, чтобы был хороший воздухообмен, — отмечает агроном.

Ставить специальные лампы дома специалист не советует.

Подвешиваем куст

Многие дачники не срывают помидоры с куста, а выдирают его полностью. Это тоже достаточно действенный способ, но кратковременный и неудобный.