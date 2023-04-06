Аж в носу свербит: 3 популярных ноты в духах, которые отпугивают всех — проверьте свой парфюм

Ладан

Парфюмерный стилист Татьяна Гориславская напоминает, что ладан — не самая жизнеутверждающая нота. Для многих она может ассоциироваться с утратой. Это насыщенная и тяжелая нота для холодного времени года. Но всё не так плохо.

— Когда парфюмеры обрамляют ладан кофейными и ванильными нотами, он становится сказочно красив и деликатен. Эта легкая сладость скрадывает его тяжеловесность, оставляя от довольно сложного ингредиента всё самое лучшее — загадочность, дороговизну и неподдельную изящность, — считает эксперт.

