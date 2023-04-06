Аж в носу свербит: 3 популярных ноты в духах, которые отпугивают всех — проверьте свой парфюм

Ароматы и их восприятие — вещь довольно субъективная. И оценить ее было бы сложно, но способ все-таки нашелся. Есть так называемая «группа риска» — ноты, которые чаще остальных могут быть не поняты окружающими вас людьми. Конечно, в сочетании с другими ингредиентами они, возможно, и считаются шедевром парфюмерии, но все-таки будьте с ними осторожнее. Наши коллеги из Marie Claire узнали, на что обратить особое внимание.
Ладан
Парфюмерный стилист Татьяна Гориславская напоминает, что ладан — не самая жизнеутверждающая нота. Для многих она может ассоциироваться с утратой. Это насыщенная и тяжелая нота для холодного времени года. Но всё не так плохо.
— Когда парфюмеры обрамляют ладан кофейными и ванильными нотами, он становится сказочно красив и деликатен. Эта легкая сладость скрадывает его тяжеловесность, оставляя от довольно сложного ингредиента всё самое лучшее — загадочность, дороговизну и неподдельную изящность, — считает эксперт.
Уд
Удовые ноты являются типичными представителями семейства древесных. Такой парфюм часто привозят из Арабских Эмиратов, и это неудивительно: там уд наиболее понятен. У некоторых уд вызовет другие ассоциации — про мир медитаций и глубоких погружений в бессознательное.
Многих парфюмеров уд вдохновляет на создание интеллектуальных композиций, в которых раскрывается всё изящество, строгость и благородство этого ингредиента. Но эксперт советует, если вы выбрали для себя аромат с нотками уда — наносите его за час до выхода из дома, чтобы дать ему умерить пыл и выдать ноты-компаньоны, сопровождающие уд в композиции.
«Бабушкин сундук»
Винтажные ароматы также могут сложно восприниматься в наше время минимализма. Но эти парфюмы нельзя списывать со счетов хотя бы потому, что они являются закономерным этапом развития индустрии и настоящими шедеврами своего времени.
По наблюдениям эксперта, сейчас интерес к винтажным ароматам повышается, и в скором времени они могут стать трендом. Но пока такие запахи не всегда и не везде уместны, поэтому экспериментировать лучше на нейтральной территории.
Эти ароматы считаются самыми сексуальными в мире
С давних времен люди пытались найти или создать афродизиак, который магическим образом будет привлекать к ним нужного партнера (и всех ненужных тоже за компанию). К счастью, эти поиски до сих пор не увенчались абсолютным успехом. Но среди прочих равных есть ароматы-фавориты, которые заставляют взглянуть на вас по-другому и испытать определенные импульсы. Мы посмотрели новое исследование на эту тему.
Издание Irish Mirror опубликовало новое социальное исследование. Оказалось, 85% мужчин (из почти 4000 опрошенных) считают цветочный аромат самым притягательным. Вторые по привлекательности — яркие и сладкие запахи. Они нравятся 81% респондентов. Дальше идут любители фруктового парфюма. 78% опрошенных мужчин заявили, что свежий фруктовый аромат — самое сексуальное, что может носить женщина. Например, аромат цитруса нравится 69% респондентов.
Отдельно участники опроса отметили ванильные запахи — 73% мужчин назвали его своим любимым ароматом на женщинах.
Женщины тоже оказались единодушны — 85% участниц опроса заявили, что их самый любимый мужской запах — древесный с нотками мускуса и пачули. 72% дам без ума от сандаловых нот в аромате. Мятные и базиликовые запахи нравятся 64%, а цитрусовые нотки на мужчинах любят 57% опрошенных.
Мало правильно выбрать туалетную воду или духи, нужно еще уметь ими пользоваться. Желательно, конечно, чтобы окружающие не задыхались вокруг вас. Мы подготовили полезный обзор, где ответили на самые популярные вопросы об ароматах. Вот некоторые из них:
Весь парфюм делится на четыре основные концентрации, от самой легкой до сложной: одеколон, туалетная вода, парфюмерная вода и духи. Соответственно, и наносить их нужно разное количество. Три-четыре нажатия на пульверизатор для одеколона, два-три нажатия для туалетной воды, максимум два — для парфюмерной. Духам достаточно одного точечного нанесения.
Не стоит наносить больше, даже если вы не чувствуете насыщенного запаха. Рано или поздно вы всё равно перестанете его ощущать, и это никак не говорит о качестве парфюма. Это элементарная физиология: что бы вы ни чувствовали носом, со временем привыкнете к любому запаху. Для адаптации обонянию достаточно двух суток. Лить на себя больше духов не панацея. Запах будут чувствовать окружающие, но не вы.
Главные места для нанесения парфюма — так называемые точки пульсации. Самые популярные, конечно, запястья. Потому что это самая подвижная часть тела. К тому же руки — самая нейтральная часть тела. Также парфюм можно нанести на шею, сгиб локтя, а летом даже на сгиб колена. На таких участках аромат раскрывается быстрее, звучит ярче и чувственнее. Всё из-за того, что сосуды здесь расположены ближе к коже, и она, соответственно, теплее. А вот за ухо брызгать духами не стоит. Мало того что сосудов там проходит не так много, так за ухом еще и больше всего сальных желез. Из-за этого аромат раскроется не лучшим образом. Ну а если вы всегда считали идеальным местом для нанесения туалетной воды подмышки, то у нас для вас совсем плохие новости.
Брызгать или втирать?
— Очень часто встречается одна и та же ошибка: люди наносят на запястье два нажатия туалетной воды и начинают ее растирать. Но в этот момент нарушается формула аромата, — объясняет преподаватель аромастилистики Ирена Казаку. — Представьте, что вы подарили девушке роскошный букет цветов, а она, вместо того чтобы наслаждаться тонким запахом и любоваться букетом, просто смяла его изо всех сил... С духами происходит то же самое.
Привычка растирать духи появилась у нас с дефицитных советских времен, когда обычным делом было нанести каплю духов на запястье, забрать ее второй рукой и умудриться намазать шею остатками парфюма. Но от такого применения моментально стираются верхние ноты. Так что дайте аромату раскрыться так, как его задумал автор.
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