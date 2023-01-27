7 популярных стрижек, которые никому не идут (но все их делают)

Специалист говорит, что несмотря на популярность, эффектно такая прическа смотрится только на показе мод. Даже если у вас идеальный овал лица и правильные черты, этот образ может всё испортить. Такая челка делает лицо тяжелым и может подчеркнуть недостатки. Сейчас лучше обращать внимание на более легкие челки или челки-шторки, которые красиво обрамляют лицо.

Каре на ножке