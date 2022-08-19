С ним похудеет любая: изучаем «правило 90 секунд» — в нем 6 простых движений

Становимся прямо, ноги ставим на ширине плеч. Разводим руки с гантелями в стороны, так, чтобы ладони смотрели вниз, а лопатки, наоборот, максимально сводим. Начинается самое интересное — 30 секунд покачиваем руками вверх-вниз — опускаем на несколько сантиметров и возвращаемся на исходную позицию.

Когда пройдут ваши 30 секунд — разворачиваем руки ладонями вперед (как показано на фото) и продолжаем качать, но теперь уже в направлении вперед-назад (30 секунд). Далее не останавливаемся, разворачиваем руки ладонями вверх и продолжаем совершать движение вверх-вниз. Только не сутультесь, это упражнение укрепит мышцы рук и спины.