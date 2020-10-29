«Дорого, даже не буду говорить»: 10 стильных сибирячек на улицах — о том, как утеплиться красиво и сколько это стоит

— Сейчас я ношу дубленку, это идеальный вариант для нашей переменчивой осени — она и от дождя спасает, и от холода греет. Никогда бы не надела натуральную шубу, какой-то пережиток прошлого уже, тем более сейчас столько стильных красивых аналогов.



Виктория, 24 года, не работает, и Карина, визажист