«Дорого, даже не буду говорить»: 10 стильных сибирячек на улицах — о том, как утеплиться красиво и сколько это стоит

Погода в октябре отчаянно веселится — сначала игриво подмигивает солнце, а через полчаса на город опускается буран в виде дождя и мокрого снега. Тепла уже не будет, самое время доставать вещи, которые будут согревать и оберегать от ненастья. Жительницы Новосибирска утеплились и с удовольствием выгуливают свои модные вещи — дизайнерские, самодельные — всякие-разные, от дешевых до неприлично дорогих. Мы спросили у них, какой элемент верхнего гардероба они предпочитают носить поздней осенью и зимой, а от какой вещи бросает в дрожь, — в списке нелюбимых вещей оказалась норковая шуба.
Мария, 32 года, в декрете
— Сейчас мое основное времяпрепровождение — это прогулки или покупки, поэтому я выбираю максимально удобные и теплые вещи. На осень у меня есть кожаная куртка — очень практично с ребенком. Этот тренч я покупала в прошлом году, бренд Алёны Ахмадуллиной, — очень люблю его. На зиму у меня теплый дутый пуховик. Вещи обычно покупаю или в масс- маркете, или заказываю на сайте Asos. Не люблю шапки — сразу никакой укладки.
Дарья, 28 лет, руководитель группы продаж
— Сейчас я ношу дубленку, это идеальный вариант для нашей переменчивой осени — она и от дождя спасает, и от холода греет. Никогда бы не надела натуральную шубу, какой-то пережиток прошлого уже, тем более сейчас столько стильных красивых аналогов.
Виктория, 24 года, не работает, и Карина, визажист
Виктория:
— У меня много вещей верхнего гардероба — есть пальто, куртка, теплая дубленка, плащ, парка. Я чередую. Не люблю, когда верхняя вещь сильно теплая, предпочитаю надеть шерстяной свитер, а поверх что-то легкое, или создаю многослойные образы. Вещи обычно покупаю в ТЦ или нахожу что-то оригинальное в шоурумах.
Карина:
— У меня тоже много разной одежды верхнего гардероба разного фасона. Обычно у меня две противоположности — или платье и пальто, или брюки, джинсы и куртка. На верхнюю одежду я трачу много денег, потому что считаю, что она должна быть качественной и теплой, покупаю чаще в шоурумах, реже — в ТЦ. Очень люблю это свое пальто, покупала за границей, дорого стоило, даже не буду говорить сколько.
Дарья, мастер-бровист
— Я люблю и куртки, и пальто, единственное мое правило — они должны быть в стиле оверсайз, или на размер, два больше. Единого стиля, которого бы я строго придерживалась, у меня нет, по душе — бохо и минимализм.
Анастасия, 35 лет, фрилансер
— В такую погоду, как сейчас, предпочитаю носить это пальто, оно комфортное, очень люблю его, покупала в Казахстане. Куртку ношу гораздо реже. Помимо верхней одежды, в осенне-зимнем гардеробе обязательно должны быть ботинки или сапоги, кроссовки, несколько шарфов и шапок. Я не покупаю бренды, одеваюсь в магазинах в ТЦ, на одну вещь верхнего гардероба трачу не более пяти тысяч.
Валерия, 24 года, работает в сфере инвестиционного планирования
— В осенне-зимний период предпочитаю носить классику и минимализм. Очень люблю палантины, никогда не надела бы норковую шубу.
Юлия, 32 года, дизайнер одежды
— Мой выбор верхней одежды зависит от погоды. Ношу дубленки — эту покупала в Zara, люблю экошубы, изготавливаю их в своем бренде, не люблю классические пальто из драпа — в Сибири в них холодно, предпочитаю стеганные, с подкладкой, в которых можно ходить до -20 градусов мороза. Одеваюсь обычно в магазинах масс-маркета, иногда покупаю брендовые вещи, ношу свои — в среднем на одну вещь верхнего гардероба могу потратить 10 000 – 15 000 рублей. Чтобы не мерзнуть, стараюсь ездить на машине, а если предстоит долгосрочная прогулка, выбираю спортивный стиль и надеваю термобелье.
Юлия, 32 года, блогер, свой магазин
— Мне комфортно в пуховиках, куртках или пальто, шубы не люблю — не мой элемент гардероба, никогда не надела бы норковую. Считаю, что шапка с помпоном может быть очень милой, я бы надела. Угги — это удобно, комфортно и тепло. Колготки с начесом не люблю, предпочитаю им теплые костюмы, просто колготки, тонкие — с платьем. Колготки с шубой — нет.
Марина, 33 года, работает в банке
— Очень люблю свою шубу — длинная, теплая, комфортная и недорогая. Я ждала осень, чтобы ее надеть. Одеваться предпочитаю в шоурумах, на верхнюю одежду готова потратить около 10 000 рублей.
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