Новосибирские футболисты отправились на две недели в Турцию — они остановились в Белеке

ФК «Новосибирск» прибыл на двухнедельные сборы в Турции для тренировок и товарищеских матчей перед стартом сезона Второй лиги России по футболу. 29 января стали известны шесть и семи соперников новосибирцев, в клубе также рассказали о задачах команды на 2024 год.

