Новосибирские футболисты отправились на две недели в Турцию — они остановились в Белеке

ФК «Новосибирск» прибыл на двухнедельные сборы в Турции для тренировок и товарищеских матчей перед стартом сезона Второй лиги России по футболу. 29 января стали известны шесть и семи соперников новосибирцев, в клубе также рассказали о задачах команды на 2024 год.
После перелета из Новосибирска в Анталию новосибирские футболисты разместились в городе Белек и уже опробовали местный стадион. С 1 по 17 февраля «Новосибирск» сыграет со «Спартаком-2» (Москва), «Шинником» (Ярославль), «Калугой», «Волгой» (Ульяновск) и владикавказской «Аланией». Седьмой соперник пока не определен.
— Цель этих сборов — набрать форму, подготовиться к весенней части сезона, которая стартует 3 марта. Сборам предшествовали двухнедельные тренировки в манеже и три выходных. До 18 февраля мы будем тренироваться на натуральных полях для качественной подготовки к сезону, — рассказал НГС пресс-секретарь ФК «Новосибирск» Олег Епифанов.
На протяжении весенней части сезона Второй Лиги новосибирцы проведут по домашнему и гостевому матчу с каждым из девяти соперников. По результатам 18 игр будут определены три победителя, которые перейдут в Первую лигу.
— Перед нашей командой задача стоит попасть в число трех команд, которые завоюют повышение в классе, — добавил Епифанов.
В середине января НГС рассказывал, как звонок о минировании сорвал двустороннюю игру команды в манеже «Заря» и отдых в сауне.