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Фоторепортаж

В халате, топлес и в костюме пива: новосибирец выиграл Рождественский полумарафон в Омске — фоторепортаж

Забег прошел в 20-градусный мороз

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Костюм добавляет тепла

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Сегодня, 7 января, в Омске прошел традиционный Рождественский полумарафон. Участниками стали бегуны из 19 регионов России, а также из Казахстана, Китая, Италии, Франции и Черногории.

1300 человек соревновались на дистанциях 3, 10 и 21,1 км. Забег прошел в 20-градусный мороз.

Среди победителей оказались новосибирцы. Золото на главной дистанции — 21 км — среди мужчин завоевал Петр Швецов из Новосибирска. Он пришел на финиш с результатом 1 час 14 минут 20 секунд. Из женщин первое место заняла Татьяна Курамшина из города Миасса Челябинской области. Ее результат — 1 час 24 минуты 18 секунд.

Наши коллеги из NGS55.RU побывали на забеге и узнали, кто стал победителем на других дистанциях. Фоторепортаж с морозного марафона.

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Победители Рождественского полумарафона на основной дистанции 21,1 км:

Мужчины:

  • Петр Швецов (Новосибирск);
  • Валерий Лукин (Новосибирск);
  • Александр Бутрамеев (Омск).

Женщины:

  • Татьяна Курамшина (Челябинская область);
  • Тамара Волнина (Омск);
  • Олеся Мунтян (ЯНАО).

Ранее в Новосибирске прошел чемпионат ездового спорта «Рождественский заезд — 2024». Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на соревнованиях и посмотрел, как бегали питомцы вместе со своими хозяевами.

ПолумарафонРождественский забег
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