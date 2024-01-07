В халате, топлес и в костюме пива: новосибирец выиграл Рождественский полумарафон в Омске — фоторепортаж

1300 человек соревновались на дистанциях 3, 10 и 21,1 км. Забег прошел в 20-градусный мороз.

Среди победителей оказались новосибирцы. Золото на главной дистанции — 21 км — среди мужчин завоевал Петр Швецов из Новосибирска. Он пришел на финиш с результатом 1 час 14 минут 20 секунд. Из женщин первое место заняла Татьяна Курамшина из города Миасса Челябинской области. Ее результат — 1 час 24 минуты 18 секунд.

