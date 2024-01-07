В халате, топлес и в костюме пива: новосибирец выиграл Рождественский полумарафон в Омске — фоторепортаж

Сегодня, 7 января, в Омске прошел традиционный Рождественский полумарафон. Участниками стали бегуны из 19 регионов России, а также из Казахстана, Китая, Италии, Франции и Черногории.
1300 человек соревновались на дистанциях 3, 10 и 21,1 км. Забег прошел в 20-градусный мороз.
Среди победителей оказались новосибирцы. Золото на главной дистанции — 21 км — среди мужчин завоевал Петр Швецов из Новосибирска. Он пришел на финиш с результатом 1 час 14 минут 20 секунд. Из женщин первое место заняла Татьяна Курамшина из города Миасса Челябинской области. Ее результат — 1 час 24 минуты 18 секунд.
Наши коллеги из NGS55.RU побывали на забеге и узнали, кто стал победителем на других дистанциях. Фоторепортаж с морозного марафона.
Победители Рождественского полумарафона на основной дистанции 21,1 км:
Мужчины:
- Петр Швецов (Новосибирск);
- Валерий Лукин (Новосибирск);
- Александр Бутрамеев (Омск).
Женщины:
- Татьяна Курамшина (Челябинская область);
- Тамара Волнина (Омск);
- Олеся Мунтян (ЯНАО).
Ранее в Новосибирске прошел чемпионат ездового спорта «Рождественский заезд — 2024». Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на соревнованиях и посмотрел, как бегали питомцы вместе со своими хозяевами.