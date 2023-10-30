«Всегда знал, что стану лучшим»: новосибирец выиграл чемпионат по «Доте» — сколько денег получит его команда

Новосибирец Денис Сигитов в составе команды Team Spirit выиграл чемпионат мира по Dota 2 — The International 2023. 21-летний сибиряк присоединился к команде в декабре 2022 года, по данным сайта cybersport. Денис выступает под никнеймом larl и играет на позиции мидлейнер.
Соревнования проходили в Америке и последний матч состоялся с европейской командой Gladiators. Российско-украинская команда Team Spirit выиграла со счетом 3:0. За победу команда из пяти человек получит 1,4 миллиона долларов.
Помимо Дениса Сигитова в команде два человека из России Магомед Халилов (Collapse) из Махачкалы и Ярослав Найденов (Miposhka) из Златоуста. Два игрока из Украины — Илья Мулярчук (Yatoro) из Бучи и Мирослав Колпаков (Mira) из Луцка.
В послематчевом интервью Денис Сигитов рассказал, что команда приехала в Америку месяц назад. Все это время киберспортсмены тренировались и тратили время на подготовку. Они практически не выходили из номеров.
— Нужно было время. Я всегда знал, что стану лучшим. Мне просто нужно было набраться терпения и все придет, — ответил Денис Сигитов в интервью на шоу Late Game, опубликованном в группе Team Spirit в соцсети «ВКонтакте».
Это вторая победа Team Spirit в Чемпионате мира. В прошлый раз они выиграли в 2021 году, обыграв китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2.
В августе корреспондент НГС поговорила с владельцами и управляющими компьютерных клубов про пандемию, санкции, киберспортсменов и о том, почему люди продолжают посещать такие заведения.