«Всегда знал, что стану лучшим»: новосибирец выиграл чемпионат по «Доте» — сколько денег получит его команда

Это вторая победа Team Spirit в Чемпионате мира. В прошлый раз они выиграли в 2021 году, обыграв китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2.

В августе корреспондент НГС поговорила с владельцами и управляющими компьютерных клубов про пандемию, санкции, киберспортсменов и о том, почему люди продолжают посещать такие заведения.