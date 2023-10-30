Команда России и Украины второй раз выиграла чемпионат мира по Dota 2 — игроки получат больше 130 миллионов

Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по
Команда из РФ побила европейскую Gladiators с разгромным счетом 3:0. Team Spirit получила не только признание, но и 1,4 миллиона долларов (около 131 миллиона рублей).
Это уже вторая победа Team Spirit на турнире: в 2021 году киберспортсмены обыграли китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2.
Тогда победу отметил президент РФ Владимир Путин.
— Поздравляю вас с заслуженной победой на The International 2021 — чемпионате мира по
В команду Team Spirit входят пять человек: трое молодых людей из России (Денис Сигитов, Магомед Халилов, Ярослав Найдёнов) и двое из Украины (Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков).