Команда России и Украины второй раз выиграла чемпионат мира по Dota 2 — игроки получат больше 130 миллионов

— Поздравляю вас с заслуженной победой на The International 2021 — чемпионате мира по Dota 2 . Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы! — написал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В команду Team Spirit входят пять человек: трое молодых людей из России (Денис Сигитов, Магомед Халилов, Ярослав Найдёнов) и двое из Украины (Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков).