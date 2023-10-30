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Команда России и Украины второй раз выиграла чемпионат мира по Dota 2 — игроки получат больше 130 миллионов

Счет разгромный

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— Путь к победе всегда был трудным и испытательным. В этом сезоне мы взяли на себя огромную ответственность и работали над каждым аспектом нашей игры. Сначала были неудачи и трудности, но мы не сдавались. Каждая победа и даже каждое поражение учили нас, — написали участники в соцсетях

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Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 — The International 2023. Соревнования состоялись в Сиэтле.

Команда из РФ побила европейскую Gladiators с разгромным счетом 3:0. Team Spirit получила не только признание, но и 1,4 миллиона долларов (около 131 миллиона рублей).

Это уже вторая победа Team Spirit на турнире: в 2021 году киберспортсмены обыграли китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2.

Тогда победу отметил президент РФ Владимир Путин.

— Поздравляю вас с заслуженной победой на The International 2021 — чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы! — написал Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В команду Team Spirit входят пять человек: трое молодых людей из России (Денис Сигитов, Магомед Халилов, Ярослав Найдёнов) и двое из Украины (Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков).

КиберспортКиберспортсменыТурнир по киберспортуDota 2Team Spirit
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