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Вместо Олимпиады оказалась прикована к кровати — трагическая история гимнастки Елены Мухиной

Почему спортсменка разочаровалась, победив на чемпионате мира

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Видео: Городские порталы

История гимнастки Елены Мухиной, пожалуй, самая трагичная в истории советского спорта. Ее готовили к Олимпиаде 1980-го и непременно ждали золота, но вместо соревнований Елена оказалась прикована к постели на долгих 26 лет. О судьбе гимнастки и главной трагедии в ее жизни — смотрите в коротком видео чуть выше.

Растить из Лены гимнастку мирового уровня взялся Михаил Клименко — тренер, воспитанниками которого до этого были только мужчины. Свой суровый подход он применял и к Елене, рассказывали наши коллеги из Woman.ru. В гимнастике второй половины 70-х ставки делали на новизну и сложность элементов, и Клименко заставил Лену удивить мир. Она не просто стала первой, кто сумел повторить знаменитую «петлю Корбут», но и усложнила ее винтом — вращением во время сальто. «Петля Мухиной» вызывала у зрителей ужас и восторг одновременно.

В 1978 году Мухина стала чемпионкой мира, ей прочили победы на грядущей Олимпиаде, но, казалось, саму Лену это не радовало.

— Когда я встала на пьедестал — это было такое жуткое разочарование, — рассказала позже Елена Мухина. — Я поняла, что я чемпионка прошедшего чемпионата мира. Прошлого года. Что вот я сейчас сойду с этого пьедестала и всё надо начинать сначала.

Трагедия произошла перед самой Олимпиадой на сборах в Минске. Елена отрабатывала свою программу. Толчок, падение, к ней бегут люди, а она не может пошевелиться. Операция на позвоночнике спасла ей жизнь, но гимнастка оказалась практически обездвиженной. Елене было всего 20 лет.

Спортивный мир ее не бросил — бывшей гимнастке дали квартиру, куда к ней приезжал глава МОК, чтобы вручить высшую олимпийскую награду — серебряный орден. К Елене приезжали коллеги, друзья, ни разу не появился только тренер.

Елена Мухина умерла в декабре 2006 года в возрасте 46 лет.

«Петлю Мухиной» никто из гимнастов так и не повторил, а позже элемент и вовсе запретили в профессиональном спорте.

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