Вместо Олимпиады оказалась прикована к кровати — трагическая история гимнастки Елены Мухиной

История гимнастки Елены Мухиной, пожалуй, самая трагичная в истории советского спорта. Ее готовили к Олимпиаде
Растить из Лены гимнастку мирового уровня взялся Михаил Клименко — тренер, воспитанниками которого до этого были только мужчины. Свой суровый подход он применял и к Елене, рассказывали наши коллеги из Woman.ru. В гимнастике второй половины
В 1978 году Мухина стала чемпионкой мира, ей прочили победы на грядущей Олимпиаде, но, казалось, саму Лену это не радовало.
— Когда я встала на пьедестал — это было такое жуткое разочарование, — рассказала позже Елена Мухина. — Я поняла, что я чемпионка прошедшего чемпионата мира. Прошлого года. Что вот я сейчас сойду с этого пьедестала и всё надо начинать сначала.
Трагедия произошла перед самой Олимпиадой на сборах в Минске. Елена отрабатывала свою программу. Толчок, падение, к ней бегут люди, а она не может пошевелиться. Операция на позвоночнике спасла ей жизнь, но гимнастка оказалась практически обездвиженной. Елене было всего 20 лет.
Спортивный мир ее не бросил — бывшей гимнастке дали квартиру, куда к ней приезжал глава МОК, чтобы вручить высшую олимпийскую награду — серебряный орден. К Елене приезжали коллеги, друзья, ни разу не появился только тренер.
Елена Мухина умерла в декабре 2006 года в возрасте 46 лет.
«Петлю Мухиной» никто из гимнастов так и не повторил, а позже элемент и вовсе запретили в профессиональном спорте.