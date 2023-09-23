Вместо Олимпиады оказалась прикована к кровати — трагическая история гимнастки Елены Мухиной

В 1978 году Мухина стала чемпионкой мира, ей прочили победы на грядущей Олимпиаде, но, казалось, саму Лену это не радовало.



— Когда я встала на пьедестал — это было такое жуткое разочарование, — рассказала позже Елена Мухина. — Я поняла, что я чемпионка прошедшего чемпионата мира. Прошлого года. Что вот я сейчас сойду с этого пьедестала и всё надо начинать сначала.

