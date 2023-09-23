Бывший конструктор секретного бюро в свои 85 легко сидит на шпагате: секрет ее активного долголетия

После развала СССР Людмила Ивановна больше не работала с установками для военных, ее переключили на гражданские разработки. Среди них — автомобильные багажники и лебедки для добычи угля в шахтах. Этот период в своей карьере она не любит вспоминать — приходилось работать по чужим чертежам, доводить до ума уже существующие механизмы. А ей нравилось всё делать самой, с нуля. Этому принципу она следовала и после выхода на пенсию.

Степ своими руками

Людмила Ивановна вышла на пенсию в 1995 году. Сидеть дома без дела ей не хотелось, поэтому она организовала женский спортивный клуб «Ивушка».