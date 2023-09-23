Бывший конструктор секретного бюро в свои 85 легко сидит на шпагате: секрет ее активного долголетия

Людмила Ивановна Андрющенко из Челябинска, пожалуй, рекордсмен среди тренеров. В свои
«Установка "Змей Горыныч" до сих пор используется»
Людмила Ивановна из небольшого городка в Свердловской области. Типично женские профессии ее никогда не интересовали, поэтому она пошла в политех на специальность «пусковые установки». А во время написания диплома получила приглашение от знакомого поработать на «Станкомаше» в Челябинске — в то время там занимались разработкой первой в мире установки разминирования. Людмила Ивановна стала одним из ее соавторов.
— Все наши изделия разрабатывались с нуля. Нам давали технические условия и базовую бронемашину, на которую должно устанавливаться изделие. Сначала мы работали с волгоградской, потом с харьковской бронемашиной. Как конструктор я контролировала весь ход процесса, участвовала в полигонных испытаниях по всему СССР. Испытания в -50 градусов — Тюмень, в +50 — Казахстан. Горы — Азербайджан, на воде — в Ленинградской области есть река на границе с Карелией, — рассказывает Людмила Андрющенко. — Мы разработали три поколения установок разминирования: УР- 67, УР–77 и УР-83П. За создание установки УР-77 заводу была присуждена государственная премия СССР, а другая переносная установка получила бронзовую медаль ВДНХ. Наши установки по-прежнему актуальны, я иногда набираю в интернете: УР-77 — «Змей Горыныч» — и вижу, что эта техника до сих пор используется.
Производство было засекречено, архивных фотографий испытаний установки или процесса разработки у Людмилы Ивановы нет. Она показала нам то, что можно было снимать — коллектив конструкторов. Фотография сделана после успешных испытаний в начале 1970-х.
После развала СССР Людмила Ивановна больше не работала с установками для военных, ее переключили на гражданские разработки. Среди них — автомобильные багажники и лебедки для добычи угля в шахтах. Этот период в своей карьере она не любит вспоминать — приходилось работать по чужим чертежам, доводить до ума уже существующие механизмы. А ей нравилось всё делать самой, с нуля. Этому принципу она следовала и после выхода на пенсию.
Степ своими руками
Людмила Ивановна вышла на пенсию в 1995 году. Сидеть дома без дела ей не хотелось, поэтому она организовала женский спортивный клуб «Ивушка».
— Я всегда была очень спортивной, любила бег и ритмическую гимнастику. Помню, как в четвертом классе я делала колесо на перемене. Когда работала, тоже успевала. Эстафета? Бежим! Лыжи? Бежим! — улыбается наша героиня. — Поэтому после выхода на пенсию я пришла в совет ветеранов «Станкомаша» и взяла на себя всё спортивное крыло. Денег нам на это никто никогда не давал. Всё на энтузиазме. Обложилась специальной литературой по спорту, изучала этот вопрос.
Сначала Людмила Ивановна со всеми желающими занималась в ДК «Станкомаш». Дворец ветшал, средств на оборудование не было, приходилось как-то выкручиваться. Людмила Ивановна придумала деревянные степы, которые использует до сих пор.
— Вот смотрите: степ состоит из 16 дощечек, 48 гвоздей. Сделала я их лично 25 штук в саду, сама сколотила. Занимаемся на них уже 28 лет. Они у нас иногда раскачиваются, но мы приносим молоточек и всё поправляем, — говорит пенсионерка. — Этот степ возили на передачу в Москву. Снарядила я одну женщину, она хотела там показать и шпагат, но показали только ее на диване и наш степ на столе. Как такое изобретение.
Занятия с видом на озеро
— С глазами стало плохо. Было множество операций, сейчас я ваших лиц почти не вижу, — признается Людмила Ивановна. — Вот так вот. А заниматься хочется. Глаз нет, но я иду. Я вот это занятие провела и на автобусе поеду в сад. Но только по знакомым дорогам, где знакомые камни, знакомые ямки. По новым маршрутам уже не могу.
В день нашей встречи Людмила Ивановна приходит во Дворец культуры на берегу озера Смолино одной из первых, еще до восьми часов утра. Не задерживаются и другие спортсменки, в кроссовках и ветровках, с умными часами они не похожи на типичных пенсионерок. За такое раннее время у них есть бонус — занятия спортклуба проходят в самом красивом зале ДК. На полу паркет, на стене — огромные зеркала, а из окон открывается вид на озеро и набережную.
Тренировки хоть и бесплатные, но немногочисленные — летом приходят по 8–10 человек, зимой — до 20. Основной возраст — от 55 до 85 лет, многие ходят сюда десятилетиями. «Сейчас у всех сады, уборка урожая», — объясняет Людмила Ивановна. А одна из ее подопечных добавляет: «Зимой времени у женщин появляется больше, и они приходят сюда даже в -40».
Сама Людмила Ивановна пропускает занятия, только когда у нее повышается давление. Тогда она звонит самым опытным ученицам, и они ее подменяют. Сын тренера помогает ей перебрасывать музыку с кассет и дисков на флешку. Другой помощи от родных она не хочет — со всем привыкла справляться сама.
«Несколько раз просили о помощи»
Людмила Ивановна разработала авторскую методику занятий и использует самый простой инвентарь — деревянные палки для тренировки рук (тренер нам призналась, что это черенки от граблей), гантели с небольшим весом, мячики и уже упомянутый степ. Коврики, на которых занимается группа, уже износились — кто-то ходит с половиной коврика, а кто-то приносит из дома обрезанный ковер или половик, связанный своими руками.
Таким коллективам обычно помогает государство — выделяет гранты. Но у «Ивушки» в этом плане пока только негативный опыт.
— Несколько раз мы обращались, чтобы нам помогли. В прошлом году выделяли грант — 300 тысяч, и мы должны были пройти конкурс. Но наш совет ветеранов почему-то саботировал этот процесс, и мы его не получили. Они тянули с документами, мы сдали их в последний день и не получили деньги, — объясняет тренер. — Поэтому мы сами покупаем вот эти палки, мячи, семь магнитофонов у меня куплено уже. Девочки взносы собирают между собой, и мы покупаем.
У «Ивушки» есть костяк участников, которые ходят на занятия по 10 и даже по 25 лет. Для женщин это не просто спорт, но и общение, возможность дольше держать себя в форме.
— У нас было двое участников, которым далеко за 80. Многие ходили с самого начала, с 90-х годов. Сейчас они, конечно, уже не посещают тренировки, — рассказывают подопечные Людмилы Андрющенко. — У нас теперь есть цель — дожить до 85 в таком же состоянии, как у нашей главной «Ивушки». А еще — купить качественную колонку для музыки.
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