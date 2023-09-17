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Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл питерский СКА в выездном матче КХЛ

Это поражение стало для СКА пятым подряд

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Сезон КХЛ «Сибирь» начала с победы, но в дальнейшем успехи были переменными

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В Санкт-Петербурге 17 сентября ХК «Сибирь» обыграл местный СКА со счетов 2:1 в пользу гостей. Счет в матче форвард «Сибири» Тейлор Бек открыл уже на четвертой минуте первого периода. За 31 секунду до окончания стартовой двадцатиминутки Бек оформил дубль. Усилий СКА хватило лишь на отыгрыш одной шайбы: сделал это Валентин Зыков во втором периоде.

После этого матча «Сибирь» занимает седьмое место в конференции «Восток» с семью очками в семи играх.

Следующий матч ХК «Сибирь» состоится 21 с омским «Авангардом» на новой домашней «Арене». Первый официальный матч КХЛ на ней «Сибирь» выиграла «Барыс» по буллитам, а мы рассказали, как это было.

Кстати, после первого матча на новой «Арене» у здания собралась толпа болельщиков, которые не сразу смогли уехать домой.

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