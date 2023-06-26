Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы.
В подписи к видео он омтетил, что впереди еще «много трудностей».
— Ох уж не просто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря!!! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь!!! Хотя она и не была простой, — написал Роман Костомаров в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).
Сейчас спортсмен занимается благодаря временным протезам, но вскоре Роман Костомаров получит индивидуальные современные аналоги.
Олимпийский чемпион находится в больнице уже шестой месяц. 46-летний фигурист попал в клинический центр 10 января с подозрением на пневмонию. Болезнь развивалась стремительно, и вскоре из-за гангрены врачи ампутировали руки и ноги спортсмена.
Ранее мы рассказывали обо всем, что известно о состоянии и болезни спортсмена, а его друг Аскольд Запашный рассказывал о психологическом состоянии олимпийского чемпиона. Врач и техник-протезист рассказали MSK1.RU о шансах Романа Костомарова вернуться после болезни в спорт.