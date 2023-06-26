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Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы

Фигуристу уже заказали индивидуальные и современные протезы

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Олимпийский чемпион находится в клиническом центре «Коммунарка» с начала года

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Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первое видео из больницы.

В подписи к видео он омтетил, что впереди еще «много трудностей».

— Ох уж не просто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря!!! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь!!! Хотя она и не была простой, — написал Роман Костомаров в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ).

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Видео: romankostomarovkrs / Instagram (запрещена на территории РФ)

Сейчас спортсмен занимается благодаря временным протезам, но вскоре Роман Костомаров получит индивидуальные современные аналоги.

Олимпийский чемпион находится в больнице уже шестой месяц. 46-летний фигурист попал в клинический центр 10 января с подозрением на пневмонию. Болезнь развивалась стремительно, и вскоре из-за гангрены врачи ампутировали руки и ноги спортсмена.

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Видео: Городские порталы

Ранее мы рассказывали обо всем, что известно о состоянии и болезни спортсмена, а его друг Аскольд Запашный рассказывал о психологическом состоянии олимпийского чемпиона. Врач и техник-протезист рассказали MSK1.RU о шансах Романа Костомарова вернуться после болезни в спорт.

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ПротезированиеСпортРоман Костомаров
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