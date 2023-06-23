Стало известно, когда может пройти тестовый матч на новом ЛДС «Сибирь-Арена»

— Тестовый матч нам Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обозначит в ближайшее время, но дата пока неизвестна. Матч запланирован в августе, — сказал Сергей Ахапов. — У нас по регламенту перед тем, как основная команда собирается, должен пройти тестовый матч. В КХЛ определят, какие команды и в какие даты будут играть.