Стало известно, когда может пройти тестовый матч на новом ЛДС «Сибирь-Арена»

Стало известно, когда может пройти тестовый хоккейный матч в новом ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена» в Новосибирске.
Министр спорта и физической культуры Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что пробная игра запланирована в августе.
— Тестовый матч нам Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обозначит в ближайшее время, но дата пока неизвестна. Матч запланирован в августе, — сказал Сергей Ахапов. — У нас по регламенту перед тем, как основная команда собирается, должен пройти тестовый матч. В КХЛ определят, какие команды и в какие даты будут играть.
По словам министра спорта и физической культуры Новосибирской области, в Новосибирске также начался переезд хоккейной команды «Сибирь» на новую ледовую арену. С 19 июня туда перебираются отдельные службы клуба.
— Клуб потихоньку начал переезд. Административный состав осваивает помещения офисные, и команда потихоньку... Они должны будут привыкнуть к началу сезону к новым домашним стенам. Процесс начался, — уточнил министр.