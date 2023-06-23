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Стало известно, когда может пройти тестовый матч на новом ЛДС «Сибирь-Арена»

Пробная игра запланирована в августе этого года

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Вместе с тестовым матчем в августе на новой ледовой арене состоится переезд хоккейного клуба «Сибирь».

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Стало известно, когда может пройти тестовый хоккейный матч в новом ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена» в Новосибирске.

Министр спорта и физической культуры Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что пробная игра запланирована в августе.

— Тестовый матч нам Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обозначит в ближайшее время, но дата пока неизвестна. Матч запланирован в августе, — сказал Сергей Ахапов. — У нас по регламенту перед тем, как основная команда собирается, должен пройти тестовый матч. В КХЛ определят, какие команды и в какие даты будут играть.

По словам министра спорта и физической культуры Новосибирской области, в Новосибирске также начался переезд хоккейной команды «Сибирь» на новую ледовую арену. С 19 июня туда перебираются отдельные службы клуба.

— Клуб потихоньку начал переезд. Административный состав осваивает помещения офисные, и команда потихоньку... Они должны будут привыкнуть к началу сезону к новым домашним стенам. Процесс начался, — уточнил министр.

В начале июня Сибирское управление Ростехнадзора выдало положительное заключение на ввод в эксплуатацию нового ледового дворца спорта «Сибирь-Арена». Документ подписали 8 июня. О том, что ЛДС готов к тестовым матчам Континентальной хоккейной лиги, новосибирские власти заявили в апреле.

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