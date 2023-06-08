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Ростехнадзор согласился на ввод в эксплуатацию нового ЛДС «Арена» в Новосибирске

Соответствующий документ подписан 8 июня

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Заключение Ростехнадзора — ключевой документ для запуска нового ЛДС

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Сибирское управление Ростехнадзора выдало положительное заключение на ввод в эксплуатацию нового ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» на левобережье Новосибирска. Об этом НГС сообщил источник в региональном правительстве.

— Действительно, такой документ подписан сегодня, 8 июня. Сенсацией эту новость я бы не назвал, идет планомерная работа, которая еще не завершена, — сказал источник. — Завтра мы ожидаем подписи акта на ввод стадиона в эксплуатацию.

ЛДС «Сибирь-Арена» изначально строился к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, но Россию лишили права проведения первенства. 7 апреля власти Новосибирской области заявили о готовности арены к тестовым матчам Континентальной хоккейной лиги.

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