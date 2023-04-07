Новосибирские власти заявили о готовности нового ЛДС к тестовому матчу

По словам главы министерства, уже сейчас на площадке «Сибирь-Арены» практически на 100% готовы спортивные технологии, завершены строительное-монтажные работы. Кроме того, на завершающей стадии находятся пуско-наладочные работы мультимедийного и проекционного оборудования, проводится тестирование билетно-пропускных систем, систем контроля допуска на объект и систем безопасности.

