Новосибирские власти заявили о готовности нового ЛДС к тестовому матчу

Ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена» готов к проведению тестового матча в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова.
По словам главы министерства, уже сейчас на площадке «Сибирь-Арены» практически на 100% готовы спортивные технологии, завершены строительное-монтажные работы. Кроме того, на завершающей стадии находятся пуско-наладочные работы мультимедийного и проекционного оборудования, проводится тестирование билетно-пропускных систем, систем контроля допуска на объект и систем безопасности.
— С июля начинается плановое инспектирование комиссией КХЛ всех арен, участвующих в чемпионате. Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена» исполнила все рекомендации первого инспекционного визита комиссии КХЛ, готова провести тестовый матч для получения допуска к участию в чемпионате, — сообщил Сергей Ахапов.
Отметим, первый этап обследования ЛДС инспекцией КХЛ прошел в феврале, тестовый матч комиссия назначит по результатам второй проверки. В ходе матча специалисты проверят качество заливки льда, смены бортовых стекол и другие требования к ледовой арене.
В конце февраля в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона уточняли, что получение лицензии КХЛ — обязательное условие для проведения хоккейных матчей КХЛ и МХЛ. Целью проверок является анализ того, насколько спортивный объект соответствует требованиям технических регламентов лиг.
В марте в Новосибирске утвердили название для парка на территории нового ЛДС в Кировском районе.