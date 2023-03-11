В Новосибирске официально утвердили название парка около ЛДС

В Новосибирске утвердили название для парка на территории нового ЛДС в Кировском районе. Об этом в Telegram-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
— Сегодня на заседании комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска принято решение о наименовании нового парка, расположенного в Кировском районе рядом с многофункциональной ледовой ареной по улице Немировича-Данченко, парк «АРЕНА», — говорится в сообщении.
Напомним, голосование проходило на сайте «Госуслуги» в конце января. При этом других вариантов выбора названия горожанам представлено не было. Такой подход возмутил горожан, и они начали предлагать в комментариях свои варианты. Журналисты редакции НГС собрали в один материал самые интересные варианты.