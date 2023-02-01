Новосибирцы голосуют за название нового парка у ЛДС — предложен только один вариант

В Новосибирске жители города голосуют за название нового парка у ЛДС: предложено только одно наименование — «Арена».
Жителям на сервисе госуслуг задают вопрос: «Присвоить наименование территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, — парк "Арена"?» В голосовании можно согласиться или отказаться, а также нажать кнопку «затрудняюсь ответить».
Альтернативных названий для парка не предоставили. На момент публикации участие в опросе приняли 124 человека.
Голосование проходит на сайте «Госуслуги», сегодня — последний день. Большая часть новосибирцев считает, что название «Арена» подходит для парка.
НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, почему жителям предоставили только один вариант для названия парка и что было бы, если бы большинство проголосовало за вариант «нет».
Сам парк открыли для посетителей в конце декабря. Наш фотокорреспондент одним из первых посетил парк, как выглядит новая зеленая зона — смотрите в репортаже НГС.