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Новосибирцы голосуют за название нового парка у ЛДС — предложен только один вариант

Сегодня голосование завершится

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Парк открыли в конце декабря

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В Новосибирске жители города голосуют за название нового парка у ЛДС: предложено только одно наименование — «Арена».

Жителям на сервисе госуслуг задают вопрос: «Присвоить наименование территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, — парк "Арена"?» В голосовании можно согласиться или отказаться, а также нажать кнопку «затрудняюсь ответить».

Альтернативных названий для парка не предоставили. На момент публикации участие в опросе приняли 124 человека.

Меньше всего проголосовали за вариант «затрудняюсь ответить»

Меньше всего проголосовали за вариант «затрудняюсь ответить»

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Голосование проходит на сайте «Госуслуги», сегодня — последний день. Большая часть новосибирцев считает, что название «Арена» подходит для парка.

НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, почему жителям предоставили только один вариант для названия парка и что было бы, если бы большинство проголосовало за вариант «нет».

Сам парк открыли для посетителей в конце декабря. Наш фотокорреспондент одним из первых посетил парк, как выглядит новая зеленая зона — смотрите в репортаже НГС.

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