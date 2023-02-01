«Цирковая арена» или «Мысик palace»: как читатели НГС предлагают назвать парк у ЛДС — проголосуйте и вы

Жителям Новосибирска предложили проголосовать за единственное название для нового парка у ЛДС. Читателей НГС возмутил такой подход к голосованию, в комментариях к новости жители города начали предлагать свои идеи для нового наименования парка.
Напомним, что на сервисе госуслуг задают вопрос: «Присвоить наименование территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, парк "Арена"?» В голосовании можно согласиться или отказаться, а также нажать кнопку «Затрудняюсь ответить». Альтернативных названий для парка не предоставили. На момент подготовки этой публикации участие в опросе приняли 238 человек.
Голосование проходит на сайте «Госуслуги», сегодня — последний день.
Публикуем самые интересные названия для нового парка, которые придумали читатели НГС. Вы можете проголосовать за то, которое вам понравилось больше всего.
Предлагая в названии парка фамилию Мысика, читатели НГС, очевидно, вспоминают про скандал с участием директора муниципальной компании «Метро МиР» Александра Мысика. В ноябре 2022 года Александра Мысика вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным обвинили в превышении должностных полномочий (
Парк у ЛДС открыли в конце декабря, смотрите, как он выглядит, в нашем репортаже.