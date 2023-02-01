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«Цирковая арена» или «Мысик palace»: как читатели НГС предлагают назвать парк у ЛДС — проголосуйте и вы

Жителям города на «Госуслугах» предложили только один вариант названия — «Арена»

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Сегодня последний день голосования на сайте госуслуг

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Жителям Новосибирска предложили проголосовать за единственное название для нового парка у ЛДС. Читателей НГС возмутил такой подход к голосованию, в комментариях к новости жители города начали предлагать свои идеи для нового наименования парка.

Напомним, что на сервисе госуслуг задают вопрос: «Присвоить наименование территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене в Кировском районе, парк "Арена"?» В голосовании можно согласиться или отказаться, а также нажать кнопку «Затрудняюсь ответить». Альтернативных названий для парка не предоставили. На момент подготовки этой публикации участие в опросе приняли 238 человек.

Голосование проходит на сайте «Госуслуги», сегодня — последний день.

Большинство считает, что парк должен называться «Арена»

Большинство считает, что парк должен называться «Арена»

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Публикуем самые интересные названия для нового парка, которые придумали читатели НГС. Вы можете проголосовать за то, которое вам понравилось больше всего.

Предлагая в названии парка фамилию Мысика, читатели НГС, очевидно, вспоминают про скандал с участием директора муниципальной компании «Метро МиР» Александра Мысика. В ноябре 2022 года Александра Мысика вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий») и опасной экономии при строительстве дорог к ледовой арене. В январе возбудили второе уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Всё, что известно о деле Мысика, мы собрали в одном сюжете.

Парк у ЛДС открыли в конце декабря, смотрите, как он выглядит, в нашем репортаже.

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