«Новосибирску нужно еще 10 таких»: первый бетонный скейтпарк заработал возле нового ЛДС

До этого в Новосибирске было 3 официальных скейт-площадки: за Оперным театром, в Заельцовском парке и Затулинском дисперсном парке. Осенью 2022 года представители ОНФ нашли на площадках нарушения и потребовали их закрыть. Претензии вызвали волну возмущений у новосибирцев.

