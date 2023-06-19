«Новосибирску нужно еще 10 таких»: первый бетонный скейтпарк заработал возле нового ЛДС

Первый бетонный скейтпарк Новосибирска открылся в парке «Арена» возле нового ЛДС. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.
Она уточнила, что это самый большой скейтпарк за Уралом и первый бетонный скейтпарк в Новосибирске. На площадке есть детский памптрек для обучения и взрослый для отработки навыков.
В день открытия на месте побывал президент Федерации скейтбординга Новосибирской области Вячеслав Сердюк:
— Первые впечатления очень хорошие. До сих пор у нас подобных площадок не было. Этот парк вообще пушка, мы сейчас катались с ребятами из федерации, не могли нарадоваться, — сказал рассказал корреспонденту НГС Вячеслав.
Он объяснил, что одно из преимуществ парка — это бетонное покрытие. Деревянное покрытие нужно заменять каждый год, а бетонное прослужит долгие годы:
— У нас скейтпарки строят, и дальше их никто не обслуживает, через год они приходят в негодность. В дальнейшем это травмоопасно, потому что в дереве появляются дыры. Бетонный парк отвечает всем стандартам, как на Олимпиаде. Он полвека еще простоит. Плюс по бетону ездить приятнее, ход больше, ничего не тормозит, на жаре не плавится. Может, это даст хороший старт для городских властей, чтобы делать эти парки везде. Этот парк на стыке правого и левого берега, станция откроется, будет большая загруженность. Нужно понимать, что необходимо еще штук 10 таких парков на наш город, тогда это будет идеально, — рассказал Вячеслав Сердюк.
До этого в Новосибирске было 3 официальных скейт-площадки: за Оперным театром, в Заельцовском парке и Затулинском дисперсном парке. Осенью 2022 года представители ОНФ нашли на площадках нарушения и потребовали их закрыть. Претензии вызвали волну возмущений у новосибирцев.