Спортсмен шокирует прохожих своими выходками — он показывает им офисные тяги и картофельные подкрадули (видео)

Экстрим-роллер Илья Савосин стал популярен из-за своих смелых экспериментов. Он не просто делает эффектные трюки на роликах и мастерски съезжает по любой поверхности. Спортсмен показал, что может прикрутить колеса к чему угодно: ведрам с картошкой или с водой, мониторам и клавиатуре, офисным и барным стульям. На этих конструкциях он устраивает заезды по своему родному Красноярску, развлекает прохожих, а заодно снимает видео для соцсетей, которые быстро набирают популярность.
Самые эффектные и смешные заезды Ильи Савосина, а также его признания в любви собственной бабушке, смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
— Я уже 10 лет занимаюсь агрессивными роликами. Наш вид спорта не олимпийский, поддержки от государства никакой нет. И в какой-то момент мне надоело делать просто трюки. Я начал что-то придумывать, прикручивать к роликам разные штуки. Это не просто фан. Мне хочется привлечь в наш вид спорта больше людей, расширять роллерское комьюнити и кругозор тех, кто об агрессивных роликах вообще ничего не слышал, — рассказал Илья нашим коллегам из NGS24.RU.