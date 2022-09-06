Олимпийская чемпионка Позднякова разводится — отец саблистки назвал ее мужа «испуганным любителем малинового фраппе»
Муж девушки уехал в Америку и не собирается возвращаться
Олимпийская чемпионка София Позднякова разводится со своим мужем Константином Лохановым. Это подтвердил отец Софии и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков изданию Sports.ru. Сообщается, что муж Софии, четырехкратный чемпион мира, уехал несколько месяцев назад в Америку и не собирается возвращаться.
— Я подтверждаю информацию. Считаю, что воспитание и любовь к родине позволили Софии не разделить печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов. Семья и близкие друзья оказывают ей всю необходимую моральную поддержку, — цитирует спортивное издание Станислава Позднякова.
25-летняя София Позднякова — двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, заслуженный мастер спорта. Девушка родилась в Новосибирске. Дочь четырехкратного олимпийского чемпиона и президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
Саблистка вышла замуж в 2020 году за саратовского фехтовальщика Константина Лоханова. Константину сейчас 23 года, он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, мастер спорта международного класса, многократный победитель первенств России и Европы.
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