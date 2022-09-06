Олимпийская чемпионка Позднякова разводится — отец саблистки назвал ее мужа «испуганным любителем малинового фраппе»

В августе 2021 года на всю страну прогремела новость о расставании рэпера Элджея и Насти Ивлеевой — пара провела вместе около трех лет. Глядя на Ивлееву и Элджея, мы решили разобраться, по каким причинам распадаются звездные пары, и попросили экспертов прокомментировать несколько версий.